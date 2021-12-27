Суд в Уфе прекратил производство по административному делу против Лилии Чанышевой

Кировский районный суд Уфы прекратил производство по делу против экс-координатора местного штаба Навального* Лилии Чанышевой. Ей вменяли деятельность некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, не включенной в реестр НКО-иноагентов, «Новой газете» адвокат активистки Рамиль Гизатуллин.

По его словам, производство прекращено на основании обстоятельств, «при наличии которых лицо <…> освобождается от административной ответственности». Мотивировочную часть решения адвокат еще не получил, поэтому не может назвать конкретные причины.

Протокол на Чанышеву был составлен по материалам внеплановой проверки «Фонда защиты прав граждан "Штаб"»**, проведенной летом 2021 года управлением Минюста по Башкирии. В материалах административного дела Чанышева указана как директор этого фонда. Тогда проверяющие установили, что Чанышева в период с мая по декабрь 2020 года якобы получила из Канады через платежную систему «Золотая Корона» свыше $35 000 (за 37 финансовых операций).

В протоколе указано, что тем самым Чанышева нарушила требования закона, не отправив в Минюст заявление о включении фонда в реестр НКО-иностранных агентов.

На суде выяснилось, что сведения об иностранном финансировании поступили из центра «Э» с грифом «для служебного пользования».

Отмечается, что при составлении протокола чиновники проигнорировали тот факт, что Чанышева еще 8 июня сложила полномочия директора «Фонда защиты прав граждан "Штаб"»**.

«Доказательств иностранного финансирования, кроме письма МВД с грифом «для служебного пользования», с которым ознакомили только судью, не представили», — подчеркнул адвокат.

10 ноября Кировский районный суд Уфы арестовал Лилию Чанышеву на два месяца по делу о создании «экстремистского сообщества», затем ее этапировали в СИЗО-6 в Москве, поскольку дело расследует Центральный аппарат СК.

Чанышева стала первой фигуранткой дела о создании «экстремистского сообщества», которое возбуждено в отношении Алексея Навального и его ближайших соратников. Позже это дело объединили еще с четырьмя, возбужденными против политика.

23 декабря Басманный районный суд Москвы продлил арест Чанышевой до 9 апреля 2022 года.

*Мосгорсуд признал «штабы Навального» экстремистскими структурами и запретил их деятельность на территории РФ

**Внесено Минюстов РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента