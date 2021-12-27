Объявленный «иноагентом» журналист «Русской службы Би-би-си» покинул Россию

«Пока непонятно, с чем была связана слежка: с тем, что меня признали „иноагентом“, или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами», ― рассказал он в видео, опубликованном на YouTube.

Журналист сообщил, что уже находится в Лондоне.

Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции выступил с утверждением, что в России законодательство об «иностранных агентах» либеральнее, чем в США, в частности, в России для «иноагентов» якобы не предусмотрена уголовная ответственность, напоминает телеканал «Дождь»*. Однако согласно российскому законодательству, «иноагентам» грозит до пяти лет лишения свободы за так называемые «злостные нарушения».

*Андрей Захаров и телеканал «Дождь» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»