Опубликован проект поправок к конституции Белоруссии

Документ опубликовало государственное информагентство «БелТА».

Также вводится Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия. У него будет право законодательной инициативы. Оно может смещать президента с должности в случае систематического или грубого нарушения конституции или совершения госизмены либо другого тяжкого преступления. Сейчас президент может быть только досрочно освобождён от должности решением парламента по состоянию здоровья.

Действующий президент республики имеет право быть избранным на пост председателя Всебелорусского народного собрания.

Также в проекте говорится, что президент Белоруссии, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые на посту.

По окончании исполнения полномочий глава республики может стать пожизненным сенатором.

Референдум по поправкам должен пройти не позднее февраля 2022 года, перед этим состоится публичное обсуждение.