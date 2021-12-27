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Вице-президент США пригрозила России беспрецедентными санкциями из-за Украины

27.12.2021

Камала Харрис при этом не назвала конкретных мер, которые могут быть приняты в случае российского вторжения на Украину

«Мы сотрудничаем с нашими союзниками по этому вопросу, и мы очень ясно давали понять, что мы готовы ввести санкции, каких вы прежде не видели», — заявила она в эфире CBS.

Харрис подчеркнула, что «Россия не должна нарушать суверенитет Украины» и что США будут поддерживать территориальную целостность республики.

Вашингтон ранее неоднократно заявлял, что может ввести санкции в случае военной агрессии Москвы по отношению к Киеву. Речь шла о запрете на экспорт в Россию разного рода товаров, включая смартфоны, а также запчасти для автомобилей и самолетов.

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