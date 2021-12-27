OCCRP присудил Лукашенко звание «Коррупционер года – 2021»

Жюри в составе шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции выбрало Александра Лукашенко из рекордных 1 166 претендентов, номинированных коллегами и читателями. Отмечается, что впервые «Коррупционера года» выбрали единогласно.

«В плане коррупции это был выдающийся год, но Лукашенко всех превзошел», — пояснил решение координатор жюри, сооснователь OCCRP Дрю Салливан.

Как поясняется в публикации Центра, белорусский президент за последний год отличился следующими шагами:

организовал потоки госсредств близким к его семье олигархам;

приказал перехватить и посадить в Минске пассажирский лайнер Ryanair с диссидентом Романом Протасевичем на борту в нарушение международного воздушного права;

спровоцировал миграционный кризис, направив тысячи беженцев к границе Белоруссии с Евросоюзом;

распространял дезинформации о коронавирусе и методах лечения.

Ещё одна участница жюри Луиза Шелли из Университета Джорджа Мейсона говорит, что Лукашенко «использовал преступные и коррумпированные сети белорусского правительства, чтобы спровоцировать массовую миграцию, которая вызвала отчаяние, насилие и бесконечную жестокость».

В 2020 году ЦИК Белоруссии объявил, что на выборах президента вновь победил Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. Это спровоцировало массовые протесты по всей стране. Силовики разгоняли мирные демонстрации дубинками, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Многие оппозиционеры были арестованы, лидеров протеста власти вынудили покинуть страну.

В число финалистов в голосовании жюри OCCRP вошли свергнутый президент Афганистана Ашраф Гани, президенты Сирии и Турции Башар Асад и Реджеп Тайип Эрдоган, а также экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) — объединение СМИ и отдельных репортёров, занимающихся журналистскими расследованиями в Восточной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, Латинской Америке и Африке. Проект был основан в 2007 году в Сараево Дрю Салливаном и Полом Раду