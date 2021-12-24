Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 24 декабря

Главное

Россия продолжает усиление воинского контингента у границ Украины. Как пишет Bloomberg, туда стягивается военная техника и войска. Издание ссылается на спутниковые снимки, изученные военно-разведывательной компанией Janes. Из них следует, что с ноября в приграничные районы перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. Представители Janes утверждают, что Россия может быстро нарастить силы, отправив крупные формирования поездами и самолетами. Согласно сведениям украинских военных, которые приводит «Медуза»*, Москва сконцентрировала 122 тысячи военнослужащих в 200 километрах от границ с Украиной. В Кремле неоднократно отрицали подготовку к военным действиям против соседней страны.

Лавров назвал условие масштабного конфликта в Европе из-за Украины. К этому может привести стремление сделать Украину членом НАТО, заявил министр иностранных дел России. В интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodjenje Сергей Лавров отметил, что Россия видит угрозу в перспективе вступления Киева в альянс. «Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России», — считает министр (цитата по РИА Новости).

МИД РФ получил предложение о проведении Совета Россия — НАТО в январе. Ведомство изучает документы, дипломаты прорабатывают формат диалога. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать Совет в начале будущего года, чтобы урегулировать разногласия. При этом он заявил о праве стран Европы выбирать свой путь развития самостоятельно. «Мы никогда не пойдём на компромисс в отношении права каждой страны Европы, включая Украину, выбирать свой путь», — сказал генеральный секретарь альянса. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил сегодня журналистам, что Москва в первую очередь получить от Вашингтона конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности.

Что все это означает?

Милитаристская активность России — не что иное, как «поднятие ставок перед дипломатическими решениями», уверен профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла. В эфире телеканала «Дождь»* он заявил, что нынешняя риторика Путина направлена не на реальное военное вторжение, а на торг во время переговоров с НАТО. Курилла при этом считает расширение альянса на восток вынужденным и связывает его с агрессивным поведением Москвы на мировой арене.

Суды и репрессии

Google получил в России первый оборотный штраф в 7,2 млрд руб. Компанию обвиняли в том, что она не удалила информацию, признанную запрещенной в России. Взыскание назначил судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы. Поскольку речь шла о повторном нарушении, суд имел право применить оборотный штраф — от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествующий тому, в котором было выявлено правонарушение, но не менее 4 млн руб, поясняет РБК. Издание уточняет, что оборотный штраф применен впервые. В отношении Google в этом году российский суд рассмотрел 16 административных протоколов за неудаление противоправной информации в установленный срок. Позднее сегодня же оштрафовали Facebook (теперь компания называется Meta) на 1,9 млрд руб.

Что это означает?

Политик Илья Яшин уверен, что так российская власть борется с оппозицией. «Google принадлежит компания YouTube, которая активно используется российской оппозицией для выступления, для критики властей. И ролики, расследования оппозиции в YouTube набирают десятки миллионов просмотров, способных конкурировать с телевидением. Это и вызывает беспокойство и раздражение Кремля. Администрация президента и спецслужбы давно уже ищут способ, как решить эту проблему. Сегодняшнее решение суда, очевидно, шаг в решении этой проблемы», — заявил он в эфире «Эха Москвы»

«Сначала власти запрещают информацию, которая им не нравится, потом требуют её удалить, затем штрафуют и грозятся замедлить. Что дальше? Заблокируют крупнейшую площадку? Вырубят интернет?» — отреагировала команда политика Андрея Пивоварова, которая ведет его Twitter.

Прокуратура отозвала вызов украинского журналиста Романа Цымбалюка. Защита узнала из СМИ о вызове в надзорный орган, официального документа не было. Как сообщил РИА Новости адвокат корреспондента агентства УНИАН Николай Полозов, журналист может не приходить в прокуратуру Москвы. «Так что, в чем суть претензий прокуроров к Цимбалюку, мы пока не знаем», — сказал юрист. Как сообщало издание EADaily, ранее украинского журналиста вызвали в прокуратуру в Москве, где он должен был дать объяснения по поводу роликов на своем YouTube-канале.

Студента, помочившегося на стенд с портретом ветерана войны, приговорили к 4 годам колонии. Матвею Юферову также запретили на пять лет заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете. Сторона обвинения требовала для него пять лет колонии, что составляет максимальное наказание по предъявленной ему статье о реабилитации нацизма, уточняет «Медиазона»*.

О чем говорит этот приговор?

Адвокат, управляющий адвокатского бюро «Kaloy.ru» Калой Ахильгов назвал судебные процессы, связанные с защитой памяти ветеранов, следствием нынешней повестки страны. По его мнению, суды дают понять, что для государства наиболее важны такие темы, как, например, религия, Великая Отечественная война, экстремизм. Ахильгов подчеркнул, что приговор Юферову был показательным, поскольку обычно по таким делам дают не более полутора лет лишения свободы.

«Мочеиспускание не является способом оправдания нацизма», — заявил по поводу этого приговора журналист Виктор Шендерович. Он назвал поступок Юферова мелким хулиганством. «Никакого оправдания терроризма там нет по определению. Мочеиспускание не является способом оправдания нацизма. <…> И если говорить о том, почему в голову приходит мысль помочиться на такой стенд, то это ведь ответ не ветеранам войны, это, в каком-то смысле, эмоциональный ответ именно тем, кто превратил эту тему в балаган. <…> он дурачок, с него нужно взять штраф и дать ему протрезветь на свободе», — сказал он.

Белоруссия и Украина

Верховный суд Белоруссии оставил без изменений приговор Колесниковой и Знаку. Члены президиума Координационного совета оппозиции ранее получили 11 и 10 лет тюрьмы по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Сегодня республиканский Верховный суд Белоруссии оставил приговор без изменений, решение вступило в силу, сообщается на сайте инстанции. Ранее Мария Колесникова говорила, что не будет просить помилования. «Естественно, ни о каких просьбах о помиловании не может быть и речи. Ведь я, как Максим Знак и все политзаключенные, невиновна. Нельзя признаваться в том, чего не совершал», — заявила она в интервью Deutsche Welle.

Признанный в России «иноагентом» координатор «Голоса»* в Пскове покинул страну. Владимир Жилинский*, у которого двойное гражданство — России и Белоруссии, вместе с семьей уехал на постоянное место жительства в Грузию. За месяц до этого он перевел туда свою IT-компанию и стал налоговым резидентом закавказской республики, сообщил активист изданию «Север.Реалии»*. «Профнепригодный Минюст второй месяц пытается составить на меня протокол и оштрафовать на 100 тысяч рублей, но суд каждый раз возвращает протокол, так как он составлен безграмотно. И эта лютая безграмотность очевидна даже мне: все настолько плохо, что управляемый российский судья не рискует с этим связываться. Вот и выбор получается: или неадекватная милитаристская диктатура, или легендарно гостеприимная страна с прекрасной кухней, безопасная и удобная. Я всё верно решил», — сказал Жилинский.

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса РФ. Виталию Савельеву вменяют «организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины». Как сообщается на сайте надзорного органа, прокуратура посчитала действия российского министра и его заместителя незаконными из-за организации пассажирских рейсов в Крым. По версии следствия, Савельев, будучи еще в должности главы «Аэрофлота», организовал перевозку граждан на полуостров и обратно в период с апреля 2014 года по ноябрь 2020-го.

Чечня

Рамзан Кадыров вновь пообещал отомстить за «неприемлемые слова». В соцсетях появились ролики с высказываниями главы Чечни. Как сообщает «Кавказ.Реалии»* чеченские чиновники выложили у себя в соцсетях короткие видео главы республики, который вновь угрожает расправой своим критикам. Председатель парламента ЧР Магомед Даудов опубликовал у себя в Instagram видео, как Кадыров клянется, что времени у его критиков «совсем немного». Совещание, на котором было сделано это заявление, показали на чеченском телевидении и опубликовали на странице телеканала в Instagram, однако через сутки ролик удалили. После собрания сразу несколько чеченских блогеров заявили о похищении своих родственников.

Экономика

Минсельхоз РФ предупредил о подорожании хлеба и подсолнечного масла. Рост цен на эти продукты достигнет 2,1% и 2,2% соответственно. Выдержки из прогноза публикуют «Известия». Как стало известно сегодня, документ датирован еще 10 декабря, министерство направило его в правительство. В прогнозе говорится, что стоит ожидать подорожания подсолнечного масла, пшеничной муки и хлеба из нее. Это объясняется ростом тарифов на коммунальные услуги, логистику, упаковку и других составляющие себестоимости.

Бывший зять Путина вышел из совета директоров «Сибура». Кирилл Шамалов был заместителем председателя крупнейшей в России нефтехимической компании. В сообщении «Сибура» говорится, что совет директоров расширился с 11 до 12 человек. Среди прочих в него вошел премьер-министр Франции в 2007-2012 годах Франсуа Фийон. Он занял кресло независимого директора. В «Сибуре» заявили, что избрание в стратегические органы управления бывших государственных деятелей — распространенная практика. Фийон летом 2020 года был осужден во Франции на пять лет лишения свободы, три из которых — условно. Судебный процесс длился с 2017 года. Суд признал политика виновным в незаконном найме парламентских сотрудников. Кирилла Шамалова называют бывшим зятем президента России Владимира Путина. По информации СМИ, которую приводит «Медуза»*, в 2013 году он женился на младшей дочери главы государства Катерине Тихоновой. Сообщалось, что они расстались не позднее 2018 года.

Зачем звать таких варягов?

Михаил Ходорковский отметил, что «Сибур» принадлежит друзьям президента России. «Осужденный за коррупцию экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров компании путинских друзей «Сибур». Одна из важнейших задач Путина — убедить весь мир, что коррупция в политике — это норма. К сожалению, на Западе есть политики, которые облегчают ему эту задачу», — написал он в Twitter.

*«Медуза», «Медиазона», телеканал «Дождь», движение «Голос», Владимир Жилинский, «Север.Реалии», «Кавказ.Реалии» включены Минюстом России в реестр иностранных агентов