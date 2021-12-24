Кадыров пообещал отомстить за «неприемлемые слова»

Как сообщает «Кавказ.Реалии»* чеченские чиновники выложили у себя в соцсетях короткие видео главы республики Рамзана Кадырова, который вновь угрожает расправой своим критикам.

Председатель парламента ЧР Магомед Даудов опубликовал у себя в инстаграме видео, как глава региона клянется, что времени у его критиков «совсем немного».

Совещание, на котором было сделано это заявление, показали на чеченском телевидении и опубликовали на странице телеканала в инстаграме, однако уже через сутки этот ролик удалили.

После проведенного собрания сразу несколько чеченских блогеров заявили о похищении своих родственников.

Ранее сообщалось о похищении в Чечне шестерых родственников оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом заявил сам Абдурахманов. Всем задержанным, по его словам, «был выдвинут ультиматум остановить его», в противном случае им угрожали кровной местью.

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