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Прокуратура отозвала вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка

24.12.2021

Защита узнала из СМИ о вызове в надзорный орган, официального документа не было

Как сообщил РИА Новости адвокат корреспондента агентства УНИАН Николай Полозов, журналист может не приходить в прокуратуру Москвы.

«Так что, в чем суть претензий прокуроров Цимбалюку, мы пока не знаем», — сказал юрист. Местонахождение своего доверителя он раскрывать не стал.

«Я не могу раскрывать эту информацию в интересах его безопасности», — ответил он на вопрос о том, где сейчас находится журналист.

Как сообщало издание EADaily, ранее Цимбалюка вызвали в прокуратуру в Москве, где он должен был дать объяснения по поводу роликов на своем YouTube-канале.

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