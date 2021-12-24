Google получил в России первый оборотный штраф в 7,2 млрд руб.

Взыскание назначил судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы. Поскольку речь шла о повторном нарушении, суд имел право применить оборотный штраф — от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествующий тому, в котором было выявлено правонарушение, но не менее 4 млн руб, поясняет РБК.

Издание уточняет, что оборотный штраф применен впервые. В отношении Google в этом году российский суд рассмотрел 16 административных протоколов за неудаление противоправной информации в установленный срок.

В этом году в России был принят так называемый «закон о приземлении», по которому с 1 января 2022-го международные ИТ-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо. В противном случае им грозит запрет на распространение рекламы о себе, на прием платежей от российских физических и юридических лиц и другие ограничения.