Лавров назвал условие масштабного конфликта в Европе из-за Украины

В интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodjenje Сергей Лавров отметил, что Россия видит угрозу в перспективе вступления Киева в альянс.

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России», — считает министр (цитата по РИА Новости).

По словам Лаврова, основной темой разговора Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря стал украинский кризис и отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений. Беседа «позволила провести своего рода инвентаризацию выполнения достигнутых в ходе женевского саммита договоренностей», уточнил дипломат.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что если инфраструктура НАТО появится на Украине, подлетное время ракет до Москвы составит 7–10 минут, и Россия видит в этом серьезный вызов, напоминает РБК.