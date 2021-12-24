Close

#Новости

#Россия/мир

Лавров назвал условие масштабного конфликта в Европе из-за Украины

24.12.2021

Фото: ООН / Р. Баржонас

К этому может привести стремление сделать Украину членом НАТО, заявил министр иностранных дел России

В интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodjenje Сергей Лавров отметил, что Россия видит угрозу в перспективе вступления Киева в альянс.

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России», — считает министр (цитата по РИА Новости).

По словам Лаврова, основной темой разговора Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря стал украинский кризис и отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений. Беседа «позволила провести своего рода инвентаризацию выполнения достигнутых в ходе женевского саммита договоренностей», уточнил дипломат.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что если инфраструктура НАТО появится на Украине, подлетное время ракет до Москвы составит 7–10 минут, и Россия видит в этом серьезный вызов, напоминает РБК.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.