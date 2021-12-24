Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса РФ

Как сообщили на официальном сайте ведомства, прокуратура посчитала действия министра транспорта РФ Виталия Савельева, а также его заместителя, незаконными, так как такие перевозки якобы нарушают государственную границу Украины и не соответствуют нормам международного права и воздушного права страны.

По информации следствия, министр, работая на руководящей должности в авиакомпании «Аэрофлот», организовал перевозку граждан в Крым и из него в период с апреля 2014 года по ноябрь 2020-го. Было перевезено 329 тыс. человек, уточнили в пресс-службе.