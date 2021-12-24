Bloomberg: Россия продолжила усиление воинского контингента у границ Украины

Как передает Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, изученные военно-разведывательной компанией Janes, с ноября в приграничные районы перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. Представители Janes утверждают, что Россия может быстро нарастить силы, отправив крупные формирования поездами и самолетами.

Согласно сведениям украинских военных, которые приводит «Медуза»*, Москва сконцентрировала 122 тысячи военнослужащих в 200 километрах от границ с Украиной.

В Кремле неоднократно отрицали подготовку к военным действиям против соседней страны.

*«Медуза» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»