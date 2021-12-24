МИД РФ получил предложение о проведении Совета Россия – НАТО в январе

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать Совет в начале будущего года, чтобы урегулировать разногласия. При этом он заявил о праве стран Европы выбирать свой путь развития самостоятельно.

«Мы никогда не пойдём на компромисс в отношении права каждой страны Европы, включая Украину, выбирать свой путь», — сказал генеральный секретарь альянса.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщилсегодня журналистам, что Москва в первую очередь получить от Вашингтона конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности.