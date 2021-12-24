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МИД РФ получил предложение о проведении Совета Россия – НАТО в январе

24.12.2021

Фото: russian.dbw
Ведомство изучает документы, дипломаты прорабатывают формат диалога

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать Совет в начале будущего года, чтобы урегулировать разногласия. При этом он заявил о праве стран Европы выбирать свой путь развития самостоятельно.

«Мы никогда не пойдём на компромисс в отношении права каждой страны Европы, включая Украину, выбирать свой путь», — сказал генеральный секретарь альянса.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщилсегодня журналистам, что Москва в первую очередь получить от Вашингтона конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности.

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