Предполагаемый бывший зять Путина вышел из совета директоров «Сибура»

Как передает РБК со ссылкой на сообщение «Сибура», совет директоров расширился с 11 до 12 человек. Из него исключили Шамалова, независимого директора Антона Верникова и зампреда «Сибура» Владимира Разумова (умер в мае 2021 года).

В совет вошли председатель правления страховой компании СОГАЗ Антон Устинов, директор нефтехимической компании ТАИФ Альберт Шигабутдинов и Франсуа Фийон (премьер Франции в 2007-2012 годах). Последний занял кресло независимого директора.

В «Сибуре» заявили, что избрание в стратегические органы управления бывших государственных деятелей — распространенная практика.

Кирилла Шамалова называют бывшим зятем президента России Владимира Путина. По информации СМИ, которую приводит «Медуза»*, в 2013 году он женился на младшей дочери главы государства Катерине Тихоновой. Сообщалось, что они расстались не позднее 2018 года.

*«Медуза» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»