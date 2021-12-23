Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 23 декабря

Путин дал ежегодную пресс-конференцию, но не сказал ничего нового

В Мосгорсуде прошло заседание по иску о ликвидации ПЦ «Мемориал»*

На Украине возбудили дело против командира ЧВК Вагнера

Лилии Чанышевой продлили арест

К ректору Шанинки не пускают адвокатов