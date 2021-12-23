Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 23 декабря

Главное
- Владимир Путин дал ежегодную большую пресс-конференцию. Она продлилась почти четыре часа. Мероприятие прошло в семнадцатый раз, в этом году — очно. Кремль отказался о свободной аккредитации и выбрал издания самостоятельно. Всего было приглашено 507 журналистов, в том числе представителей СМИ, включенных в реестр «иностранных агентов» («Дождь»*, «Медуза»*, «Радио Свобода»*). Однако последним не дали задать ни одного вопроса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это нехваткой времени. Вот о чем говорил Путин почти четыре часа, регулярно возвращаясь к теме расширения НАТО на восток:
Ситуация вокруг Украины и Донбасса:
- «Теперь говорят, война-война-война, складывается ощущение, что готовится новая военная операция, и Россию призывают не вмешиваться. Второй вариант — создание на этой территории такой анти-России с постоянной накачкой оружием, с промыванием мозгов населению. А потом под прикрытием этих систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе вооруженным путем. <…> Но мы должны думать об обеспечении своей безопасности. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой? Мы без всяких хитростей поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток быть не должно, мяч на их стороне. В целом мы видим положительную реакцию».
- Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр в комментарии NT назвал пресс-конференцию пустой: «На этой пресс-конференции он не сказал ничего нового. Не совсем понятно, зачем он её проводил, наверное, потому что положено. Вчера он говорил на коллегии Минобороны, там наговорил много, а здесь не сказал ничего. Всё было повторением известного. Никто ничего не получил, даже пенсионерам никаких подарков не сделал. Она была очень длинная и очень занудно пустая».
- Шеф-редактор онлайн-портала «Ежедневный журнал» Александр Гольц в беседе с NT отметил алогичность заявлений президента: «Логика Путина — это приблизительная логика известного анекдота про то, как цепочка рассуждений приводит к тому что “Мама он меня назвал *****”. Никаких оснований для того чтобы принять Украину в НАТО сейчас нет. Натовские страны многократно говорили это Украине. В случае если Украина вступит в НАТО, там, может быть, появятся базы НАТО. Следующая гипотеза: если там появятся базы НАТО, там может появиться оружие, угрожающее России. В результате этих сугубо гипотетических рассуждений Россия сегодня угрожает какими-то военными и военно-техническими мерами США и странам НАТО, постоянно усиливает напряженность на границах. То, что касается конкретных учений [сегодня Россия начала учения в Крыму и на Кубани — прим. NT], то это учения воздушно-десантных войск и там не больше 2 000 военнослужащих, это мало для организации вторжения, но идёт череда таких учений, которые выстраиваются в некоторую систему подготовки войск».
Путин об отношениях с Западом
- «Наши дальнейшие действия будут зависеть от безусловного обеспечения безопасности России. Мы дали понять, что дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо. Что тут непонятного? Это США на пороге нашего дома, а не мы. <…> Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е. И чего? Надули. Нагло обманули. Пять волн расширения НАТО, а теперь в Румынии и Польше соответствующие системы. Не мы пришли к границам США и Великобритании. К нам пришли. Вы требуете гарантий. Это вы должны дать гарантии и немедленно, а не забалтывать десятилетиями».
Об иноагентах
- «Согласен, что ничего хорошего нет, когда СМИ становятся иноагентами. Но закон придуман не нами, а в США в 1930-е годы. Он действует там и сейчас. Там 0,034 организаций признаны иноагентами, у нас столько же. Там уголовная ответственность — 5 лет лишения свободы. Пятерочка. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций, мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, четко и ясно заявляли об источниках финансирования своей деятельности. Наш закон гораздо более либеральный, и если вы полагаете, что этого недостаточно, ну давайте сделаем как в США, введем уголовную ответственность за эту деятельность, если организация не прекращает свою работу».
О Навальном
- «Вы [корреспондент «Би-би-си» Пётр Козлов] сказали о человеке, которого якобы отравили. Я лично просил президента Франции, канцлера ФРГ: дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала про этот «Новичок» или как его там. Предлагали, чтобы специалисты поехали, взяли пробу, чтобы было основание для уголовного дела. Нет. Ноль. Давайте перевернем эту страницу. Сидельцы в каждой стране были и будут. Не надо совершать преступления и прикрываться политикой».
- Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников заявил NT, что главной задачей Путина в ходе пресс-конференции было сохранить неопределенность по поводу возможности войны с Украиной: «Самое главное — сохранение, причем, вероятно, сознательное, неопределенности вокруг вопроса о том, произойдет ли вторжение на Украину. А вранье и апелляция к несуществующим сюжетам вроде "пятерочки" [пять лет тюрьмы] за иноагентство в США или конкретных планов Запада по развалу России изнутри — это банально и это часть путинского фирменного стиля».
О пытках в местах лишения свободы
- «Это общемировая проблема. Очень много и во Франции, и в США таких мест, каких даже в странах третьего мира нет. Я опираюсь на информацию, которая поступает из разных источников. Возможны ли ошибки? Такое тоже бывает. Жизнь разнообразна. Надо опираться на данные следствия. 17 уголовных дел идет по этому поводу. Давайте разберемся в этом. Там нет ни одного заинтересованного следователя, мы для этого и разделили СК и прокуратуру. Проблемы есть. Надо спокойненько с этим работать, опираться на результаты расследования таких преступлений». «Это наши граждане, это наши люди, относиться к ним надо по-человечески», — заключает Путин, так и не ответив, будет ли лично курировать проблему пресечения пыток.
- Председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин выразил надежду, что теперь СКР будет рассматривать все заявления о пытках: «Ответ президента такому наивному человеку, как я, в очередной раз дает надежду, что действительно Следственный комитет начнет наконец нормально рассматривать все заявления о пытках, которые поступают и с мест лишения свободы, и из отделов полиции. Их не 17 и не 170, и не 1700, их десятки тысяч каждый месяц поступает», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Об убийствах Анны Политковской и Бориса Немцова
- Вопрос главреда «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова зачитал журналист «Эха Москвы», известны ли Путину заказчики этих преступлений. «Я все сделал, чтобы расследовать эти преступления. Есть мнение, что заказчики этих убийств спрятались. Делалось все для раскрытия этих убийств. Сведение такое счетов недопустимо. Государство будет бороться с криминальными проявлениями такого рода. Если за ними стоят заказчики, которых не знаем, будем искать», — сказал Путин.
- Муратов в комментарии «Русской службе Би-би-си» сказал на это: «Ведь мы не будем говорить, что это все придумал один сержант и водитель одного из руководителей чеченского государства».
- Политолог Аббас Галлямов в эфире «Дождя»* еще до начала пресс-конференции предположил, что Путин сознательно подменяет явно провальную повестку: «Подозреваю, что все это бряцание оружием имеет целью дистанцировать Путина от мудрой политической повестки. Ничего хорошего же не происходит: экономика умирает, инфляция, уровень жизни падает, эти QR-коды, скандалы во ФСИН, репрессии, которые россияне отмечают опять, в общем, такой полный набор негатива и практически ничего позитивного».
- Также Путин говорил о пандемии коронавируса (здравоохранение справляется, но коллективный иммунитет недостаточный, сократилась продолжительность жизни); об экономике (инфляция в РФ вдвое выше целевой, но зато в США — втрое выше); ограничениях в интернете; новой этике (мракобесие, нужно искать противоядие, если кто-то считает, что женщина и мужчина это одно и тоже). На вопрос, признает ли Россия талибов*, президент не дал однозначного ответа.
Россия и мир
- Силы НАТО приведены в режим повышенной готовности из-за активности РФ у границ Украины. Как пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата альянса, повышена боеготовность подразделений быстрого реагирования, насчитывающих 40 тысяч человек. Объединенная оперативная группа высокой готовности должна суметь развернуться в регионе за пять дней вместо семи, как полагалось ранее. Также в режим повышенной готовности перевели спецназ и подразделение логистики. «Союзники по НАТО ясно дали понять, что [действия] России должны быть прозрачными, Россия должна снизить напряженность, и мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь издержки и последствия. Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог», — сказал источник издания.
Репрессии
- Мосгорсуд объявил перерыв до 29 декабря в рассмотрении иска о ликвидации ПЦ «Мемориал»*. Сегодняшнее заседание продлилось 6 часов. Столичная прокуратура в своем иске утверждает, что правозащитный центр нарушает закон о маркировке «иноагентов».
- Юрист Григорий Вайпан, представляющий «Мемориал»* в суде, рассказал NT, что происходило на заседании: «Сегодня исследовались заключения экспертов, которые по нашему запросу исследовали материалы сайта. В списке политзаключенных они подтвердили, что там нет никакого оправдания терроризма и экстремизма. Эти же эксперты подготовили рецензии на справку об исследовании, которую прокуратура принесла в суд за подписью Крюкова и Тарасова и эти рецензии полностью опровергают то, что написано в этой справке».
- Член совета ПЦ «Мемориал»* Олег Орлов в комментарии NT оценил подготовку стороны обвинения: «Сегодняшнее заседание закончилось тем, что прокуратуру и Минюст наша сторона просто размазала по полу судебного зала, прокуратура сегодня выглядела очень слабо. Выглядело, как какой-то комический эпизод, когда начали обсуждать справку психолого-лингвистической экспертизы. Мало того, что там не те методы использовались, которые были заявлены при проведении этой экспертизы, там и не те исследовались материалы, которые предлагала исследовать прокуратура. Там исследовались материалы не правозащитного центра. Документы этой справки представлены в урезанном и непонятном виде».
- Лилии Чанышевой продлили арест до 9 апреля 2022 года. Решение вынес Басманный районный суд Москвы, адвокат Владимир Воронин намерен обжаловать его. По словам защитника, которые приводит «Радио Свобода», инстанция не обосновала долгое нахождение его доверительницы в СИЗО. В постановлении говорится, что «обстоятельства, которые были при избрании, не изменились и не отпали». На заседании Лилия Чанышева рассказала, что с ней в холодном автозаке четыре часа ехала женщина с больными почками, которой не давали воспользоваться уборной. В завершении речи Чанышева попросила прекратить пытки в женских колониях.
- Адвокатов ректора Шанинки не пускают к подзащитному. Юристы говорят, что не получали уведомления о проведении в отношении Сергея Зуева каких-либо медицинских действий или освидетельствования. Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук сейчас находится в спецприемнике на территории ГКБ им. А. К. Ерамишанцева № 20, о его переводе в больницу стало известно накануне. Адвокаты заявили «Коммерсанту», что не понимают, какие медицинские манипуляции с сейчас производят с доверителем. «Мы все уже видели немотивированные сообщения ФСИН о нормальном здоровье Зуева. И на этом фоне мы очень опасаемся, что целью этой, фактически, специальной операции может быть констатация марафонского здоровья Сергея Эдуардовича и перевод его под Новый год в общую камеру другого следственного изолятора. Без вещей, лекарств, медицинской помощи, свиданий и адвокатов. Потому что все, что мы наблюдаем последние недели — это явное давление на Зуева в целях сломить его волю. Я очень надеюсь, что наши опасения ошибочны»,— заявил адвокат Дмитрий Кравченко.
Белоруссия и Украина
- МВД Белоруссии признало экстремистским сайт «Радио Свобода»*. В Telegram-канале министерства сообщается, что в Минске объявили экстремистским формированием группу граждан, объединившихся посредством интернет-ресурса «Радио Свобода»*.
- Против командира ЧВК Вагнера возбудили дело на Украине. Как сообщает пресс-служба украинской Генпрокуратуры, гражданина России Дмитрий Уткина поставили в известность о «подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведению агрессивной войны». По версии следствия, Уткин «по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем» командовал боевыми подразделениями в Донецкой и Луганской областях с июля 2014 по март 2015 года. ЕС 13 декабря ввел санкции против ЧВК Вагнера, трех компаний и нескольких россиян, в том числе Дмитрия Уткина. Российские власти отрицают причастность к его организации, подчеркивая, что в России нет юридического понятия «частная военная компания».
Расследование
- Команда Навального нашла у экс-премьера ДНР Александра Бородая квартиру в Дубае. Апартаменты стоят 450 тыс. евро. В YouTube-канале Алексея Навального опубликовано расследование, в котором говорится, что бывший глава правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики, а ныне депутат Госдумы от «Единой России» Александр Бородай владеет жильем в Дубае, которое не указано в его декларации. Соратники Навального, ссылаясь на базу данных владельцев недвижимости в этом эмирате, сообщили, что российскому парламентарию принадлежит 104-метровая квартира в жилом комплексе Grandeur Residences. Он находится на искусственном острове Палм-Джумейра в форме пальмы. Уточняется, что Бородай купил это жилье в 2015 году — на следующий год после того, как ушел с поста премьера ДНР.
- Сам Бородай назвал расследование провокацией: «Против меня направлена не очень умелая, очень тупая и незамысловатая политическая провокация». «[команда Навального] инкриминирует мне владение недвижимостью, которую я якобы приобрел в 2015 году. Подразумевается, что я ее приобрел на какие-то доходы, которые я получил на Донбассе. На Донбассе я никаких ровно доходов не получил, а вот расходы у меня были, и довольно существенные», — добавил он. Бородай заверил, что у него нет недвижимости в Дубае, но есть квартира в Москве, которую он приобрел в 2015 году, «чему предшествовал целый ряд сделок по продаже мною моего недвижимого имущества в городе Москве».
Журналисты и деньги
- RT вновь стал лидером по госфинансированию. На 2022 год канал получит почти 29 миллиардов рублей. Как передает RTVI со ссылкой на федеральный бюджет, государственный телеканал Russia Today (RT) получит 28,7 млрд рублей — на 1,4 млрд больше, чем годом ранее. В пресс-службе RT заявили, что такая сумма получилась из-за изменения курсов валют. Всего в 2022-м Роспечать выделит на поддержку СМИ 88,4 млрд рублей. На втором месте по объемам финансирования ВГТРК (25,2 млрд, +183 млн к предыдущему году), на третьем — МИА «Россия сегодня» (9,4 млрд, +1,75 млрд к 2020 году).
- Дмитрий Муратов перечислил свою Нобелевскую премию на благотворительность. Общая сумма награды превысила 40 млн рублей. «Получить премию было быстрее, чем ее потратить», — рассказал главред «Новой газеты» в беседе со Znak.com. По его словам, по пять миллионов рублей было перечислено детскому хоспису «Дом с маяком», фондам «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера». Десять миллионов передали в медицинский фонд работников СМИ, помогающий сотрудникам различных изданий в борьбе с тяжелыми заболеваниями. Часть суммы пошла на создание фильма о положении прессы в России и на премирование некоторых сотрудников «Новой газеты». «Осталось немного в качестве заначки [для „Новой газеты“] — мало ли что случится», — добавил Муратов.
*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация
*«Дождь», «Медуза», «Радио Свобода», «Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов».