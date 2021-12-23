Против предполагаемого командира ЧВК Вагнера возбудили дело на Украине

Как сообщает пресс-служба украинской Генпрокуратуры, фигуранта поставили в известность о «подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведению агрессивной войны».

По версии следствия, Уткин «по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем» командовал боевыми подразделениями в Донецкой и Луганской областях с июля 2014 по март 2015 года.

«Они совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против вооруженных сил Украины, в результате чего нарушили территориальную целостность нашего государства путем временной оккупации части ее территории», ― цитирует заявление украинской Генпрокуратуры телеканал «Дождь»*.

В ведомстве утверждают, что в январе-феврале 2014 года подразделения Уткина вели «интенсивные боевые действия» на Дебальцевском направлении, сам Уткин подчинялся непосредственно командующему 2-м армейским корпусом генерал-лейтенанту Вооруженных сил России.

ЕС 13 декабря ввел санкции против ЧВК Вагнера, трех компаний и нескольких россиян, в том числе Дмитрия Уткина. Российские власти отрицают причастность к его организации, подчеркивая, что в России нет юридического понятия «частная военная компания».

В декабре 2016 года Уткина видели на торжественном приеме в Кремле в честь Дня героев Отечества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что тот был в числе приглашенных от Новгородской области, поскольку он «кавалер орденов Мужества».

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»