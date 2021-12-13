ЕС ввел санкции против ЧВК Вагнера

Совет ЕС по иностранным делам объявил о санкциях в отношении ЧВК Вагнера и связанных с ней физлиц и компаний за нарушения прав человека, сообщается в Официальном журнале Евросоюза.

«Группа Вагнера несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в Украине, Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане и Мозамбике, в том числе за пытки и внесудебные, массовые или произвольные казни и убийства», — отмечается в документе.

Так, в санкционный перечень включены российские энергетические компании, занятые в нефтегазовом секторе Сирийской Арабской Республики: «Евро полис», «Меркурий» и «Велада».

Санкции ввели против Дмитрия Уткина, которого в документе называют основателем и командиром группы Вагнера, а также против Станислава Дычко и Валерия Захарова, которых в ЕС считают членами этой организации.

За «участие» в боевых действиях на Украине на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР меры введены против «наемников ЧВК Вагнера» Дениса Харитонова и Сергея Щербакова.

Помимо них, санкциям подверглись «исполнительный директор ЧВК» Андрей Трошев и «глава 4-й штурмовой и разведывательной роты группы» Андрей Богатов. Утверждается, что они участвуют в военных операциях группы в Сирии.