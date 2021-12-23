Мосгорсуд объявил перерыв до 29 декабря в рассмотрении иска о ликвидации ПЦ «Мемориал»*

Столичная прокуратура в своем иске утверждает, что правозащитный центр нарушает закон о маркировке «иноагентов»

Как сообщается в Telegram-канале «Мемориала»*, пресса могла следить за процессом из другого зала, где была организована трансляция.

На этой неделе Роскомнадзор и Минюст впервые пояснили претензии к маркировке. Юристы «Мемориала»* настаивали, что эти правила не прописаны в законе, и спорили в суде с представителями прокуратуры на предмет, нужно ли помечать каждую публикацию в соцсетях или достаточно главной страницы аккаунта. В Минюсте и Роскомнадзоре указали «Коммерсанту», что «однозначное» определение маркировки есть в «пятом абзаце ч. 1 ст. 24» закона об НКО. Опрошенные газетой юристы усомнились в однозначности нормы и предположили, что это может быть ловушкой для НКО.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»