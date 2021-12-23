Адвокатов ректора Шанинки не пускают к подзащитному

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук сейчас находится в спецприемнике на территории ГКБ им. А. К. Ерамишанцева № 20, о его переводе в больницу стало известно накануне.

Адвокаты заявили «Коммерсанту», что не понимают, какие медицинские манипуляции с сейчас производят с доверителем, их не пускают к нему.

«Мы все уже видели немотивированные сообщения ФСИН о нормальном здоровье Зуева. И на этом фоне мы очень опасаемся, что целью этой, фактически, специальной операции может быть констатация марафонского здоровья Сергея Эдуардовича и перевод его под Новый год в общую камеру другого следственного изолятора. Без вещей, лекарств, медицинской помощи, свиданий и адвокатов. Потому что все, что мы наблюдаем последние недели — это явное давление на Зуева в целях сломить его волю. Я очень надеюсь, что наши опасения ошибочны»,— заявил адвокат Дмитрий Кравченко.

Другой адвокат Зуева, Сергей Севрук, сказал, что никого из представителей защиты не пускают к ректору Шанинки. При этом Зуева забрали из СИЗО почти без вещей, но не позволяют передавать ему передачи. Сергей Зуев не так давно перенес операцию на сердце и нуждается в ежедневном приеме лекарств, напомнили защитники.

Ранее Мосгорсуд оставил Зуева под стражей, отклонив жалобу адвокатов ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук. Сторона защиты просила отпустить его под подписку о невыезде или заменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Адвокаты говорили, что состояние здоровья их подзащитного ухудшается в изоляторе, и приводили выдержки из медицинского заключения, в котором указано, что у Зуева выявлены хронические и прогрессирующие заболевания с осложнениями на мозг, сердце и почки. Медкомиссия не исключает смерти от обширного инфаркта миокарда.

Ректор «Шанинки» проходит обвиняемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины Зуев не признает. Мосгорсуд 9 ноября отправил его в СИЗО.