RT вновь стал лидером по госфинансированию на 2022 год

Как пишет RTVI со ссылкой на федеральный бюджет на 2022 год, государственный телеканал Russia Today (RT) получит 28,7 миллиарда рублей — на 1,4 миллиарда больше, чем годом ранее.

В пресс-службе RT заявили, что такая сумма получилась из-за изменения курсов валют.

Всего в 2022 году Роспечать выделит на поддержку СМИ 88,4 миллиарда рублей. На втором месте по объемам финансирования ВГТРК (25,2 миллиарда, +183 миллиона к предыдущему году). На третьем — МИА «Россия сегодня» (9,4 миллиарда, +1,75 миллиарда к предыдущему году).

16 декабря 2021 года в эфир Германии вышел новый телеканал, но уже через пару часов после запуска RT заблокировали в интернете. В пресс-службе Google сообщили RT, что причиной стала попытка обхода ограничений, введенных в отношении канала ранее.