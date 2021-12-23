Close

#Новости

RT вновь стал лидером по госфинансированию на 2022 год

23.12.2021

Канал получит 29 миллиардов рублей

Как пишет RTVI со ссылкой на федеральный бюджет на 2022 год, государственный телеканал Russia Today (RT) получит 28,7 миллиарда рублей — на 1,4 миллиарда больше, чем годом ранее.

В пресс-службе RT заявили, что такая сумма получилась из-за изменения курсов валют.

Всего в 2022 году Роспечать выделит на поддержку СМИ 88,4 миллиарда рублей. На втором месте по объемам финансирования ВГТРК (25,2 миллиарда, +183 миллиона к предыдущему году). На третьем — МИА «Россия сегодня» (9,4 миллиарда, +1,75 миллиарда к предыдущему году).

16 декабря 2021 года в эфир Германии вышел новый телеканал, но уже через пару часов после запуска RT заблокировали в интернете. В пресс-службе Google сообщили RT, что причиной стала попытка обхода ограничений, введенных в отношении канала ранее.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.