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Die Welt: силы НАТО приведены в режим повышенной готовности из-за активности РФ у границ Украины

23.12.2021

Альянс повысил боеготовность подразделений быстрого реагирования, насчитывающих 40 тысяч человек

Как пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО, Объединенная оперативная группа высокой готовности должна суметь развернуться в регионе за пять дней вместо семи, как полагалось ранее. Также в режим повышенной готовности перевели спецназ и подразделение логистики.

Однако представитель военно-политического блока не подтвердил изданию эту информацию. «Союзники по НАТО ясно дали понять, что [действия] России должны быть прозрачными, Россия должна снизить напряженность, и мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь издержки и последствия. Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог», — сказал он.

Осенью в зарубежной прессе появились публикации со ссылкой на источники в разведке о планах России вторгнуться на Украину. Запад говорит, что будет защищать Киев, Москва опасается появления там НАТО.

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