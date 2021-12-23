Die Welt: силы НАТО приведены в режим повышенной готовности из-за активности РФ у границ Украины

Как пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО, Объединенная оперативная группа высокой готовности должна суметь развернуться в регионе за пять дней вместо семи, как полагалось ранее. Также в режим повышенной готовности перевели спецназ и подразделение логистики.

Однако представитель военно-политического блока не подтвердил изданию эту информацию. «Союзники по НАТО ясно дали понять, что [действия] России должны быть прозрачными, Россия должна снизить напряженность, и мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь издержки и последствия. Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог», — сказал он.

Осенью в зарубежной прессе появились публикации со ссылкой на источники в разведке о планах России вторгнуться на Украину. Запад говорит, что будет защищать Киев, Москва опасается появления там НАТО.