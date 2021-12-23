Дмитрий Муратов перечислил свою Нобелевскую премию на благотворительность

«Получить премию было быстрее, чем ее потратить», — рассказал главред «Новой газеты» в беседе со Znak.com. Деньги, по его словам, распределили между организациями, которые выбирали голосованием среди читателей, поддерживающих «Новую» пожертвованиями.

По пять миллионов рублей было перечислено детскому хоспису «Дом с маяком», фондам «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера». Десять миллионов передали в медицинский фонд работников СМИ, помогающий сотрудникам различных изданий в борьбе с тяжелыми заболеваниями.

Часть суммы пошла на создание фильма о положении прессы в России и на премирование некоторых сотрудников «Новой газеты». «Осталось немного в качестве заначки [для „Новой газеты“] — мало ли что случится», — добавил Муратов.

Журналист стал лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года вместе с филиппинской коллегой Марией Рессой. Награду им присудили с формулировкой «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира». Накануне стало известно, что «Новую газету» не пригласили на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина. Спикер Кремля Дмитрий Песков сослался на антикоронавирусные ограничения.