Соратнице Навального Чанышевой продлили арест до 9 апреля 2022 года

По словам защитника, которые приводит «Радио Свобода», инстанция не обосновала долгое нахождение его доверительницы в СИЗО. В постановлении говорится, что «обстоятельства, которые были при избрании, не изменились и не отпали».

На заседании Лилия Чанышева заявила, что не видит смысла «просить за себя», и посвятила речь женщинам в российских тюрьмах. Она рассказала, в том числе, что с ней в холодном автозаке четыре часа ехала женщина с больными почками, которой не давали воспользоваться уборной. В завершении речи Чанышева попросила прекратить пытки в женских колониях.

Соратницу Алексея Навального содержат в московском СИЗО №6 с 10 ноября. Ее обвиняют в создании «экстремистского сообщества», поскольку она была главой уфимского штаба** оппозиционного политика. Также ее намерены привлечь к ответственности как бывшего директора некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан "Штаб"».

За время содержания Чанышевой в СИЗО к ней под разными предлогами не допустили четырех адвокатов. Защитники считают, что так ее хотят «полностью оградить от внешнего мира».

*«Радио Свобода» и «Фонд защиты прав граждан "Штаб"» включени Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

**«Штабы Навального» признаны в РФ экстремистской организацией