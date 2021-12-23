Журналистам СМИ-«иноагентов» не дали задать вопросы на пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после окончания пресс-конференции заявил, что до журналистов СМИ-«иноагентов» «не дошла очередь», передает «Дождь»*.

Вопросы смогли задать журналисты иностранных СМИ. Корреспондент «Русской службы Би-би-си» спросил о признании экстремистскими структур Алексея Навального, включение СМИ и журналистов в реестр «иноагентов», а также расширение списка «нежелательных организаций», а журналистка Sky News интересовалась ситуацией на востоке Украины.

Свободной аккредитации на встречу СМИ с президентом России в этом году не было, Кремль сам выбирал, кого пригласить.

*Телеканал «Дождь», «Медуза» и «Радио Свобода» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов».