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Журналистам СМИ-«иноагентов» не дали задать вопросы на пресс-конференции Путина

23.12.2021

На мероприятие были аккредитованы представители трех изданий, включенных в реестр: «Дождя»*, «Медузы»* и «Радио Свобода»*.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после окончания пресс-конференции заявил, что до журналистов СМИ-«иноагентов» «не дошла очередь», передает «Дождь»*.

Вопросы смогли задать журналисты иностранных СМИ. Корреспондент «Русской службы Би-би-си» спросил о признании экстремистскими структур Алексея Навального, включение СМИ и журналистов в реестр «иноагентов», а также расширение списка «нежелательных организаций», а журналистка Sky News интересовалась ситуацией на востоке Украины.

Свободной аккредитации на встречу СМИ с президентом России в этом году не было, Кремль сам выбирал, кого пригласить.

*Телеканал «Дождь», «Медуза» и «Радио Свобода» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов».

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