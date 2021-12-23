Команда Навального нашла у экс-премьера ДНР Александра Бородая квартиру в Дубае

Команда оппозиционного политика Алексея Навального опубликовала в его YouTube-канале расследование, в котором говорится, что бывший глава правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики, а ныне депутат Госдумы от «Единой России» Александр Бородай владеет жильем в Дубае, которое не указано в его декларации.

Соратники Навального, ссылаясь на базу данных владельцев недвижимости в этом эмирате, сообщили, что российскому парламентарию принадлежит 104-метровая квартира в жилом комплексе Grandeur Residences. Он находится на искусственном острове Палм-Джумейра в форме пальмы.

Уточняется, что Бородай купил это жилье в 2015 году — на следующий год после того, как ушел с поста премьера ДНР. По оценке команды Навального, стоимость апартаментов составляет 450 тысяч евро.