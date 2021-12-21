Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 21 декабря

Главное
- Йенс Столтенберг выступил с инициативой провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года. На нем планируется обсудить разногласия, заявил генсек Североатлантического альянса. Он также сказал о праве стран Европы самостоятельно выбирать путь развития. «Мы никогда не пойдем на компромисс в отношении права каждой страны Европы, включая Украину, выбирать свой путь»,— отметил генсек НАТО.
- Москва готова рассмотреть вопрос о созыве Совета Россия — НАТО для обсуждения представленных ею предложений по гарантиям безопасности. «Если ради дела понадобится, то почему бы и нет? Но для этого нужна реакция по существу нашей инициативы. Если опять это будет приглашение поговорить про Украину, тогда никакого смысла нет», — заявил «Коммерсанту» замглавы МИД Александр Грушко.
- Экономист Сергей Алексашенко подчеркнул односторонний характер предложений России. «Позиция российского МИДа, мне кажется, продолжение такой гибридной войны, когда главная задача — вывести соперника из равновесия, загнать его в некомфортную ситуацию. <…> И вот эта публикация договоров, в которых четко прописаны совершенно односторонние интересы России, где Запад, Америка на все обязаны, должны что-то пообещать. При этом со стороны России нет никаких обещаний», — сказал он в эфире «Эха Москвы».
- Профессор Свободного университета Сергей Медведев, в свою очередь, считает, что дело совсем не в НАТО. «Путинский режим предлагает исключить вовсе не "расширение НАТО" (как таковое), а мечтает закрепить отказ от поддержки "цветных революций" в России, словно революции зависят не от гнилости системы, а от воли коварного Запада. Это самое смешное в проекте "договора". Оказывается, дело совсем не в НАТО, имперских амбициях в духе "Ялты-2", а в банальном страхе за внутреннюю устойчивость путинской политической системы. В основе предложенной Западу сделки — не имперские амбиции (они носят декларативный характер и вряд ли сами авторы верят в возвращение Украины в зону имперского влияния), а страх перед грядущими революционными переменами. Особенно комично, что целый абзац преамбулы посвящён лично Алексею Навальному, его штабам и ФБК. Фамилия не названа (опять), но она торчит из документа», — написал он в Facebook.
- США и Великобритания отправили на Украину экспертов для подготовки к кибератаке со стороны РФ. В разведке считают, что масштабное нападение может начаться после православного Рождества в январе, пишет The New York Times. По версии издания, Москва готовит новые кибератаки против энергетической системы и правительственных ресурсов Киева, а Вашингтон и Лондон помогают украинским властям противостоять потенциальной киберугрозе.
Энергетика
- «Газпром» приостановил поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Накануне российская энергокомпания не стала бронировать на сегодня мощности на прокачку. О приостановке физического потока газа сообщает ТАСС со ссылкой немецкого оператора Gascade. Из-за отмены бронирования «Газпромом» начались реверсные поставки по трубопроводу в Польшу. Кремль назвал это коммерческой ситуацией.
- Тем временем европейская цена на газ обновила исторический рекорд. Сегодня показатель превысил $2000 за тыс. куб. м. Стоимость январского фьючерса на газ по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF в Нидерландах достигла €170,3 за МВт·ч, что составляет более $2 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу, пишет РБК.
- Диспетчеры «Листвяжной» не предоставили горноспасателям данные с датчиков геолокации шахтеров, заявил врио главы МЧС. «Сейчас местонахождение шахтеров отслеживается автоматически чуть ли не ежесекундно, информация поступает диспетчеру шахты. Но когда мы прибыли на "Листвяжную" и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих», — сообщил ТАСС Александр Чуприян. Он отметил, что избежать подобных трагедий поможет жесткая дисциплина: «Нужно бороться с такими явлениями, как умышленно испорченные датчики, которые искусственно загрубляются, заклеиваются и т. д.».
Экономика
- Мутко предрек двузначные проценты по ипотеке в 2022 году. По мнению главы «Дом.РФ», в начале следующего года показатели вырастут до 10–10,2%. К этому, а также к сокращению выданных кредитов более чем на четверть, приведет ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка, заявил Виталий Мутко в интервью РБК. «После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 п.п. выше», — сказал глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ».
- Прогноз Мутко вряд ли приведет к серьезным изменениям на рынке ипотечного кредитования, считает экономист, директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. «Я не думаю, что, не смотря на такое заявление, будет взрывной рост. Нужно учитывать, что ставки по кредитам уже серьезно выросли, а второе: кто мог, захотел [уже взял ипотеку]. Вообще-то, первоначальный взнос, это немало, тоже миллионы рублей. Насыщение в этом плане рынка с точки зрения возможностей оплаты первоначального взноса, оно уже произошло. С учётом того, что и сейчас ставки уже выросли существенно, если сравнивать с тем, что было год назад. Взрывного роста там точно не будет. Резкого спада тоже не будет, сейчас произошло такое замедление ипотечного рынка», — заявил он в комментарии NT.
Ставленники
- Сына друга Сергея Кириенко рассматривают на должность губернатора Подмосковья. Как пишет Znak.com. Андрея Воробьева может сменить Георгий Филимонов, недавно назначенный зампредом правительства Московской области. О назначении Филимонова в правительство Мособласти даже губернатор «узнал день в день», 15 ноября, сообщает издание со ссылкой на источник. По его словам, стремительное назначение можно объяснить тем, что отец Георгия Филимонова — близкий друг первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко Юрий Филимонов. По данным одного из собеседников издания, в Кремле сейчас рассматривают Георгия Филимонова как потенциального кандидата на должность губернатора Подмосковья. Комментариев от правительства Московской области, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также отца и сына Филимоновых не поступало.
Правосудие
- К Навальному в колонии приставили сотрудника ФСИН с видеорегистратором. Он записывает все действия оппозиционного политика на уроках швейного дела. Алексей Навальный сообщил в Instagram, что начал учиться шить. Занятия он сравнил с «настоящим ПТУ». «Видимо, как самому сомнительному пэтэушнику мне полагается специальный сотрудник. Он садится за соседнюю парту, ставит на стол направленный на меня видеорегистратор и сидит так все пять часов уроков. В шапке и бушлате. Рядом со швейной машинкой. Иногда говорит мне что-то вроде: “Алексей Анатольевич, прекратите смотреть в окно, там нет ничего интересного”», — рассказал политик.
- Суд оставил в СИЗО ректора «Шанинки». Ранее за Сергея Зуева заступился Владимир Путин, заявив, что не видит «необходимости держать его за решеткой». Мосгорсуд не удовлетворил жалобу адвокатов ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, арестованного по делу о хищении средств из Минпросвещения. Сторона защиты просила отпустить Зуева под подписку о невыезде или заменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Президент России 9 декабря на заседании Совета по правам человека сказал: «Не вижу необходимости держать его за решеткой».
- Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может вмешиваться: «Несмотря ни на что мы не можем и не будем комментировать судебные решения», — сказал он изданию «Подъём».
- Член СПЧ, журналист Николай Сванидзе уверен, что судью проинформировали, что мнение президента в этом случае учитывать не надо. «Это означает, что до суда было доведено, по-видимому, каким-то образом, что в данном случае мнение президента или слова президента (мнение его мы не знаем, знаем только слова) к суду не относятся, относится только к СПЧ, общественному мнению, прессе, но для суда они необязательны к исполнению. Ну и что? Президент сказал, а суд решил по-другому. То есть до суда было доведено, что это мнение президента исполнять не надо. Вот, что это значит», — сказал Сванидзе корреспонденту NT.
- Адвокат Сергея Зуева пообещал обжаловать решение Мосгорсуда о мере пресечения. «Безусловно, это решение будет обжаловано в кассационном порядке. И, насколько я понимаю, мой коллега Дмитрий Кравченко готовит обращение в Европейский суд по правам человека именно в связи с нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в связи с арестом Зуева», — сообщил Сергей Севрук в эфире «Эха Москвы».
- Софья Сапега попросила Александра Лукашенко о помиловании. Гражданка России надеется, что президент Белоруссии согласится на это. Сейчас девушка находится в Лиде под домашним арестом. Ей вменяют разжигание социальной вражды, организацию насилия или угроз насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, а также умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни другого лица без его согласия.
- Отчим Софьи Сергей Дудич уточнил, что какое-либо решение Александра Лукашенко возможно только после вердикта суда: «Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президента. Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать, что будет».
- Верховный суд оставил в силе приговоры фигурантам дела «Сети»*. Инстанция не удовлетворила кассационную жалобу защиты Юлиана Бояршинова и Виктора Филинкова. Адвокат Виталий Черкасов указывал на различные нестыковки, которые не принял во внимание суд, пишет проект «Вот Так». По его информации, речь идет о файле устава «Сети»*, обнаруженном на ноутбуке фигуранта того же дела Ильи Шакурского. Экспертиза выяснила, что файл создан на стороннем устройстве учетной записью Shepelev (фамилия следователя по делу). В ходе заседания Филинков рассказал Бояршинову, что почти все время находится в штрафном изоляторе. Правозащитники называют дело сфабрикованным, а фигуранты говорили, что показания из них выбивали под пытками.
Общество
- Из общественного совета при ФСИН исключили Еву Меркачеву и включили автора доносов на СМИ. После жалоб Александра Ионова в реестр «иноагентов» были включены, например, «Медуза»** и «Важные истории»**. На сайте ФСИН Ионов указан как президент Антиглобалистского движения России.
- Об изменениях в составе совета сообщила правозащитница Марина Литвинович в своем Telegram-канале: «Главное: из совета выведены Ева Меркачева и Анна Каретникова. Обе — делающие невероятно много для улучшения системы ФСИН. А главное — хорошо эту систему знающие изнутри. Теперь их там нет. Не попали в совет и многие реально активные члены прошлого совета, которые, судя по отчету, размещенному на сайте ФСИН, очень много полезного сделали (например, Зеленова)». Литвинович отмечает, что в состав совета вошел Александр Ионов, «писавший доносы на СМИ, чтобы их признали иностранными агентами». Также, в общественный совет при ФСИН вошел Владимир Шаешников, экс-начальник красноярского краевого главка ведомства. «Красноярский край – один из самых "пыточных"», — пишет правозащитница.
- Меркачева заявила, что не знает, по какому принципу обновляли состав совета. «Я не включена в новый состав Общественного совета ФСИН. Часть людей сохранилась там, а кого-то нет, но я не знаю, чем руководствовались. Я так понимаю, что готовили списки в Общественной палате, именно Общественная палата была инициатором того, кто войдет в Общественный совет ФСИН. Мы видели как раз документ за подписью Общественной палаты», — рассказала она изданию «Газета.Ru». Обновление Общественного совета при ФСИН произошло на фоне резонанса, вызванного публикацией правозащитным проектом Gulagu.net видео с пытками заключенных.
- Чеченский блогер сообщил об угрозах семье из-за критики Рамзана Кадырова. Сам Хасан Халитов живет в Турции, его семья уже пропадала в сентябре 2021 года. В эфире телеканала «Дождь»** блогер рассказал, что ему постоянно звонят с угрозами. «На данный момент они всячески пытаются меня остановить, чтобы я прекратил свою деятельность, извинился перед Кадыровым. Моих родных буквально держат в плену, не выпускают из дома и только вывозят для пиара, чтобы показать, что у них все хорошо. Моего отца и братьев они практически сделали блогерами, так как каждый день они выпускают ролики, где меня ругают и оскорбляют. Моих родных они заставляют снимать видеоролики на каждый мой видеоролик. Пожилого отца, старшего брата, младшего брата, которого привезли из Москвы и не выпускают. Последние десять лет он жил там и работал», — заявил Халитов. Как уточняет телеканал, после пропажи семьи блогера вышло несколько обращений его отца и братьев. Они требовали от Хасана закрыть блог и утверждали, что их никто не похищал. Эти видео публиковали у себя в Instagram республиканские чиновники.
*«Сеть» признана в России террористической организацией и запрещена
**«Медуза», телеканал «Дождь» и «Важные истории» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»