Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 21 декабря

Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия — НАТО

«Газпром» приостановил поставки в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа»

Мутко предрек двузначные проценты по ипотеке в 2022 году

Суд оставил в СИЗО ректора «Шанинки»

В общественный совет при ФСИН включили автора доносов на СМИ