МЧС: диспетчеры «Листвяжной» не предоставили горноспасателям данные с датчиков геолокации шахтеров

«Сейчас местонахождение шахтеров отслеживается автоматически чуть ли не ежесекундно, информация поступает диспетчеру шахты. Но когда мы прибыли на "Листвяжную" и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих», — заявил Александр Чуприян в интервью ТАСС.

Он отметил, что жесткая дисциплина поможет избежать подобных трагедий. «Главное ведь, чтобы оборудование было исправно и показывало реальные данные, чтобы информация об уровне метана, местоположении шахтеров была достоверной. Автоматика, приборы объективного контроля должны работать, и тогда вне зависимости от того, кому эти данные будут поступать, таких трагедий у нас не будет. Нужно бороться с такими явлениями, как умышленно испорченные датчики, которые искусственно загрубляются, заклеиваются и т. д.», — сказал врио главы МЧС.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кемеровской области взорвался метан и начался пожар. Погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей. Тело последнего погибшего извлекли 13 декабря.