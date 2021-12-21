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МЧС: диспетчеры «Листвяжной» не предоставили горноспасателям данные с датчиков геолокации шахтеров

21.12.2021

Врио главы ведомства потребовал жесткой дисциплины на шахтах

«Сейчас местонахождение шахтеров отслеживается автоматически чуть ли не ежесекундно, информация поступает диспетчеру шахты. Но когда мы прибыли на "Листвяжную" и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих», — заявил Александр Чуприян в интервью ТАСС.

Он отметил, что жесткая дисциплина поможет избежать подобных трагедий. «Главное ведь, чтобы оборудование было исправно и показывало реальные данные, чтобы информация об уровне метана, местоположении шахтеров была достоверной. Автоматика, приборы объективного контроля должны работать, и тогда вне зависимости от того, кому эти данные будут поступать, таких трагедий у нас не будет. Нужно бороться с такими явлениями, как умышленно испорченные датчики, которые искусственно загрубляются, заклеиваются и т. д.», — сказал врио главы МЧС.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кемеровской области взорвался метан и начался пожар. Погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей. Тело последнего погибшего извлекли 13 декабря.

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