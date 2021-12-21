Суд оставил в СИЗО ректора «Шанинки»

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу адвокатов ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, арестованного по делу о хищении средств из Минпросвещения. Сторона защиты просила отпустить Зуева под подписку о невыезде или заменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Президент России 9 декабря на заседании Совета по правам человека сказал: «Не вижу необходимости держать его за решеткой».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил изданию «Подъём», что Кремль не может вмешиваться: «Несмотря ни на что мы не можем и не будем комментировать судебные решения».

Адвокаты говорили, что состояние здоровья их подзащитного ухудшается в изоляторе, и приводили выдержки из медицинского заключения, в котором указано, что у Зуева выявлены хронические и прогрессирующие заболевания с осложнениями на мозг, сердце и почки. Медкомиссия не исключает смерти от обширного инфаркта миокарда.

Ректор Шанинки проходит обвиняемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины Зуев не признает. Мосгорсуд 9 ноября отправил его в СИЗО.