«Газпром» приостановил поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа»

О приостановке физического потока газа сообщает ТАСС со ссылкой немецкого оператора Gascade. Из-за отмены бронирования «Газпромом» начались реверсные поставки по трубопроводу в Польшу.

Поставки российского газа в Германию по трубопроводу Ямал—Европа существенно сокращались с 18 декабря на фоне приближения европейского газового рынка к пиковому зимнему спросу, напоминает «Коммерсантъ». В тот день прокачка упала примерно до 1,2 млн кВт•ч по сравнению со средним значением 10 млн кВт•ч 17 декабря и примерно 12 млн кВт•ч 16 декабря.

Накануне цены на газ в Европе за день выросли более чем на 7%, до $1723,4 за 1 тыс. куб. м. Сегодня подорожание продолжилось, на 10:16 мск цена растет на 4,815%, до $1800 за 1 тыс. кв. м.

Издание пишет, что отбор газа из европейских подземных хранилищ достиг максимального уровня за пять лет. Такими темпами Европе может не хватить запасов до конца отопительного сезона.