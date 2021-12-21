К Навальному в колонии приставили сотрудника ФСИН с видеорегистратором

Алексей Навальный сообщил в Instagram, что начал учиться шить, чтобы можно было работать в швейном цеху. Занятия Навальный сравнил с «настоящим ПТУ» с двумя «очень терпеливыми» учительницами.

«Видимо, как самому сомнительному пэтэушнику мне полагается специальный сотрудник. Он садится за соседнюю парту, ставит на стол направленный на меня видеорегистратор и сидит так все пять часов уроков. В шапке и бушлате. Рядом со швейной машинкой. Иногда говорит мне что-то вроде: “Алексей Анатольевич, прекратите смотреть в окно, там нет ничего интересного”», — пишет политик.

Алексей Навальный с февраля по октябрь 2021 года стоял на учете как склонный к побегу, из-за чего по ночам его каждый час будили для проверки, напоминает «Медуза»*. Затем его поставили на профилактический учет как экстремиста и террориста. Навальный подал в суд иск с требованием признать постановку на учет незаконной.

*«Медуза» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»