Верховный суд оставил в силе приговоры фигурантам дела «Сети»*

Адвокат Виталий Черкасов указывал на различные нестыковки, которые не принял во внимание суд, пишет проект «Вот Так». По его информации, речь идет о файле устава «Сети»*, обнаруженном на ноутбуке фигуранта того же дела Ильи Шакурского. По итогам технической экспертизы выяснилось, что файл создан на стороннем устройстве учетной записью Shepelev (фамилия следователя по делу). Защита заявляет, что никакой террористической ячейки «Сеть»* не существовало.

Прокурор со своей стороны выступил с утверждением, что перепроверил доказательства, которые были положены в основание обвинительного приговора и пришла к выводу, что решения приняты верные. Суд согласился с этой позицией.

В ходе заседания Филинков рассказал Бояршинову, что почти все время находится в штрафном изоляторе.

22 июня 2020 года Военный суд (дела по террористическим статьям рассматривают военные суды) в Петербурге вынес приговор двоим фигурантам петербургского дела «Сети»*. Виктор Филинков и Юлий Бояршинов, обвиняемые в создании «террористического сообщества», получили семь и пять с половиной лет колонии общего режима. На процессе оба неоднократно заявляли о пытках и давлении.

В апреле 2021 года Бояршинову сократили срок на три месяца, приговор Филинкову был оставлен без изменений. Правозащитники называют дело сфабрикованным, а фигуранты говорили, что показания из них выбивали под пытками.

*«Сеть» признана в России террористической организацией и запрещена