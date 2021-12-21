Znak: сына друга Сергея Кириенко рассматривают на должность губернатора Подмосковья

О назначении Филимонова в правительство Мособласти даже губернатор «узнал день в день», 15 ноября, пишет Znak.com со ссылкой на источник. По его словам, это может объясняться тем, что отец Георгия Филимонова — близкий друг первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко Юрий Филимонов.

Другой источник Znak.com утверждает, что после вступления Филимонова-младшего в должность Воробьев собрал вице-премьеров и сказал: «Нужно вводить [его] в курс дела по всем направлениям деятельности». По данным одного из собеседников издания, в Кремле сейчас рассматривают Георгия Филимонова как потенциального кандидата на должность губернатора Подмосковья.

Георгий Филимонов в 2003 году окончил факультет гуманитарных и социальных наук РУДН по специальности «Международные отношения». В 2007-м защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внешняя культурная политика США как компонент „мягкой силы“». С 2005 по 2009 год работал в администрации президента России советником управления по внешней политике.

С октября 2009 года Георгий Филимонов занимал должность заместителя гендиректора ЗАО «Согласие» по внешнеэкономическому сотрудничеству. В 2011 году вернулся в вуз, где стал заместителем заведующего кафедрой теории и истории международных отношений РУДН.

В 2016 году Филимонова утверждают постоянным членом «Изборского клуба», на сайте которого опубликованы десятки его статей. В текстах он ругает Германа Грефа за критику Владимира Путина, а РБК и телеканал «Дождь»* — за якобы работу на «западные медиаконгломераты». Одновременно он хвалил Сергея Кириенко.

Положительно Филимонов отзывался и о законе о нежелательных организациях, называя его «эшелонированной защитой интересов [России]» с целью обеспечения «национальной безопасности».

По словам источника Znak.com, отец Георгия Филимонова Юрий в свое время «тренировался вместе с [Сергеем] Кириенко». «На теме занятий боевыми искусствами Филимонов и подружился с Кириенко», — утверждает собеседник издания.

Комментариев от правительства Московской области, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также отца и сына Филимоновых не поступало.

*Телеканал «Дождь» внесен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»