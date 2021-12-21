Столтенберг выступил с инициативой провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года

«Мы готовы вести диалог. И в моих намерениях созвать заседание совета НАТО — Россия в начале следующего года, сесть за стол переговоров и обсудить очень серьезные вопросы с Россией»,— цитирует Йенса Столтенберга «Интерфакс».

Генеральный секретарь военно-политического блока также заявил о праве стран Европы самостоятельно выбирать путь развития. «Мы никогда не пойдем на компромисс в отношении права каждой страны Европы, включая Украину, выбирать свой путь»,— сказал он.

По словам Столтенберга, члены НАТО едины в требовании к Росси способствовать деэскалации ситуации с Украиной. Он подчеркнул, что продолжается «неспровоцированное и необъяснимое» наращивание группировки российских войск у границ с этой страной.

Владимир Путин 1 декабря заявил о необходимости в диалоге с США и их союзниками добиваться «договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости к ее территории».

Семнадцатого декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО, где в числе прочего потребовал отказаться от расширения альянса на восток, включая Украину. В противном случае в ведомстве не исключили нового витка конфронтации.

Москва также заявила о необходимости отказаться от развертывания дополнительных войск и вооружений НАТО за пределами стран, в которых они находились по состоянию на май 1997 года, и о запрете на любую военную деятельность военно-политического блока в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.