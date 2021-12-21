Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Сейчас Софья Сапега находится в Лиде под домашним арестом. Ей вменяют разжигание социальной вражды, организацию насилия или угроз насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, а также умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни другого лица без его согласия.
«Софья находится там же, где была. У нее мера пресечения — домашний арест. Она находится в Лиде. Нам была разрешена встреча во время ознакомления с делом. Мама встречалась с ней. Буквально пару минут дали пообщаться в следственном комитете. Она живет одна, в нашей квартире. Никто к ней войти не может. <…> Во время следственных действий она общается только с адвокатом. И с октября к ней один раз был консульский доступ»
Сапегу задержали в Минске в мае после посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. На борту также находился бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В конце июня обоих перевели из СИЗО под домашний арест.