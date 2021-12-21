США и Великобритания отправили на Украину экспертов для подготовки к кибератаке со стороны РФ
21.12.2021
В разведке считают, что масштабное нападение может начаться после православного Рождества в январе, пишет The New York Times
По версии издания, Москва готовит новые кибератаки против энергетической системы и правительственных ресурсов Киева, а Вашингтон и Лондон помогают украинским властям противостоять потенциальной киберугрозе.
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