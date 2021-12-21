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Из общественного совета при ФСИН исключили Меркачеву и включили автора заявлений на СМИ

21.12.2021

Фото со страницы Александра Ионова в Facebook

После заявлений Александра Ионова в реестр «иноагентов» были включены, например, «Медуза»* и «Важные истории»*

Об изменениях в составе совета сообщила правозащитница Марина Литвинович в своем Telegram-канале: «Главное: из совета выведены Ева Меркачева и Анна Каретникова. Обе — делающие невероятно много для улучшения системы ФСИН. А главное — хорошо эту систему знающие изнутри. Теперь их там нет. Не попали в совет и многие реально активные члены прошлого совета, которые, судя по отчету, размещенному на сайте ФСИН, очень много полезного сделали (например, Зеленова)».

Литвинович отмечает, что в состав совета вошел Александр Ионов, «писавший доносы на СМИ, чтобы их признали иностранными агентами». На сайте ФСИН Ионов указан как президент Антиглобалистского движения России. Также, в общественный совет при ФСИН вошел Владимир Шаешников, экс-начальник красноярского краевого главка ведомства. «Красноярский край – один из самых "пыточных"», — пишет правозащитница.


*«Медуза» и «Важные истории» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

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