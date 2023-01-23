Главные новости политики 23 января

На фронте

ВВС и «Медиазона»‎* подтвердили имена 12 225 погибших российских военных в Украине. Число погибших мобилизованных составило 800 человек, заключенных — 450. Это не окончательные цифры, добавляют исследователи, реальные потери могут быть на 40-60% выше.

В Белгородской и Курской областях попали под обстрел населенные пункты. Над Белгородом, Белгородским районом, селом Казинка работала ПВО, разрушений нет. В Курской области атаковано село Волфино, было шесть прилетов. Повреждены ЛЭП, без света оставались села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский.

Пророссийский глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что «ситуация на Запорожском направлении меняется медленно, но верно»‎, идет наступление.

«Соответственно продвижение идет не быстро, но эффективно. В результате противник теряет гораздо больше людей. Потери среди наших военнослужащих минимальные»‎, — утверждает Балицкий.

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что украинские военные прячут боеприпасы возле АЭС, передает РИА «Новости». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг эти обвинения.

«Украина всегда открыта для проверяющих органов, в частности МАГАТЭ. Смысл лжи от россиян — оправдать свои провокации»‎, — написал Подоляк в Twitter.

Из Украины на гражданку вернулись 124 заключенных. Их напутствовал глава ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин.

Экс-глава «Роскосмоса»‎ Дмитрий Рогозин сообщил, что российские военные захватили части от космической системы связи Starlink.

«Мы знаем, какую пользу... и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — цитирует его слова РИА «Новости».

Илон Маск пока не комментировал возможный захват оборудования. Ранее он сообщал, что терминалов Starlink в Украине около 25 тыс.

В России

Возле резиденции Владимира Путина на Валдае в Новгородской области обнаружили систему ПВО. Больше в районе деревни Ящерово охранять нечего. На прошлой неделе установки ПВО, установленные в том числе на крышах зданий, заметили в Москве и Подмосковье. В Подмосковье под охраной оказалась еще одна резиденция Путина в Ново-Огарево. Минобороны отчиталось, что это были учения.

Чиновники — по крайней мере депутаты и сенаторы — не будут публиковать декларации о доходах в этом году.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что указ о «частичной мобилизации»‎ продолжает действовать.

МИД России заявил, что высылает посла Эстонии и «снижает уровень дипломатических отношений»‎. Эстония заявила, что отзывает своего посла. Следом за ней, из солидарности, Латвия также планирует выслать российского посла к 24 февраля — годовщине начала боев в Украине.

«Проект»‎** опубликовал расследование о «Росрезерве»‎: журналисты выяснили, что контракты на поставки продуктов и других товаров получают бизнесмены, приближенные к Путину и его близким «товарищам»‎.

В Приморском крае без электричества остались 110 тыс.человек. «Важные истории»‎** на прошлой неделе посчитали, что в России коммунальные аварии происходят каждые семь минут.

В Коми жители поселка Нижний Одес пожаловались, что у них в больнице нет даже педиатра. Он будет приезжать только с февраля, и лишь дважды в неделю. Узкие специалисты бывают у них раз в неделю. Зато вчера сообщалось, что бригады медиков в «присоединенные украинские регионы»‎ активно набирают в Хабаровском крае и Томской области.

Репрессии

Два года назад после протестов из-за ареста Алексея Навального*** в России задержали 19800 человек. Было возбуждено 180 уголовных дел. Это была одна из крупнейших волн репрессий в России до появления «дискредитации армии»‎ и «фейков»‎.

Пенсионера в Москве обвинили в распространении «фейков»‎ про армию, еще и по мотивам «политической ненависти», из-за двух комментариев во «ВКонтакте»‎. На расследование ушло всего 12 дней, мужчине грозит 10 лет колонии.

В субботу у памятника Лесе Украинке задержали Екатерину Вареник. Она вышла с антивоенным пикетом и плакатом «Украина нам не враги, а братья». Ее продержали в отделе полиции, сегодня состоялся суд. По данным SOTA, ей назначили 12 суток ареста за «сопротивление полиции»‎. За «дискредитацию армии»‎ девушку оштрафовали на 50 тыс.рублей.

Экономика

Владимир Потанин не поддержал идею российских чиновников изымать активы ушедших из России компаний. По мнению бизнесмена, в России и так экономика страдает от излишнего госучастия. Он также не поддержал идею конфисковывать имущество уехавших, а санкции назвал незаконными.

В мире

Норвегия задержала бывшего командира ЧВК «Вагнер»‎ Андрея Медведева. Он планировал давать показания против ЧВК и попросил политическое убежище.

В Украине вынесли первый приговор за организацию псевдореферендумов на юге Украины. Бывшего члена «избирательной комиссии»‎ в Херсонской области, жительницу села Новоалександровка, приговорили к пяти годам лишения свободы с дисквалификацией, сообщила СБУ.

ЕС одобрил новый транш военной помощи Украине. Как пишет ВВС , сумма составит 500 млн евро из так называемого Европейского фонда мира. С учетом этих средств общая сумма, выделенная из фонда, составит 3,6 млрд евро.

Власти Испании считают, что к рассылке в прошлом году посылок со взрывчаткой может быть причастна ГРУ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин налаживает сотрудничество с Ираном. Он рассказал, что запускаются крупные проекты, растет товарооборот. Но, судя по всему, главным «сотрудничеством»‎ стали протесты: Володин обвинил в иранских антиправительственных выступлениях США. Санкции он назвал результатом противодействия США. CNN несколько месяцев назад сообщала, что Москва консультировала Иран по поводу разгона митингов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров побывал в ЮАР. На пресс-конференции он говорил, что Москва не отказывается от переговоров, а война России с Западом уже не гибридная, а «почти настоящая»‎. При этом проблемы из-за визита Лаврова и будущих, запланированных на конец февраля, военных учений России, ЮАР и Китая, у ЮАР могут возникнуть.

Напавший на танцевальный клуб в Лос-Анджелесе мужчина 72 лет покончил с собой. После первого нападения он пытался устроить стрельбу в другом клубе, но его остановили очевидцы. В результате стрельбы погибли 10 человек, большинству из которых за 50. Этот клуб пользовался популярностью у людей старшего возраста.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

**«Важные истории»‎, «Проект»‎ российские власти считают «нежелательными организациями»‎.

***Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.