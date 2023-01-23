Володин считает, что акции протеста в Иране организовали США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания исламского совета в Тегеране рассказал об укреплении сотрудничества между странами. Он считает, что усиливается доверие сторон и практическое взаимодействие. В протестах, продолжающихся в Иране с сентября, он обвинил США.

Володин сказал, что страны отстаивают принципы суверенного равенства, «невмешательства во внутренние дела других государств»‎, многополярность. Вместе с Ираном Россия борется с террористической угрозой в Сирии.

Санкции, введенные против двух стран, появились после «успешного противостояния США»‎. Которые, в свою очередь, виновны в продолжающихся протестах.

«Россия и Иран сегодня успешно противостоят международной экспансии Соединенных Штатов Америки и блока НАТО. Это подтверждается беспрецедентным санкционным давлением на наши страны. Вашингтон и его сателлиты хотят таким образом остановить развитие наших государств, вмешиваются во внутренние дела, распространяют дезинформацию. Мы это видели на примере подготовленного из‑за рубежа демарша, связанного с проведением демонстрации в Иране в прошлом году. Эти попытки обречены на провал: наши страны никогда не подчинятся диктату извне», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Преодолевать санкционное давление он планирует вместе с Ираном, наращивала торговое, инвестиционное сотрудничество, интеграцию национальных платежных систем и расчетов в национальных валютах. Сейчас готовятся «беспрецедентные»‎ соглашения о развитии стран, крупных инфраструктурных проектов.

Министр иностранных дел Ирана на прошлой неделе сказал, что Тегеран не поддерживает российскую аннексию украинских регионов. При этом Тегеран остался одним из последних российских союзников: духовный лидер страны во время прошлогоднего визита президента России Владимира Путина поддержал «спецоперацию»‎ в Украине, Россия покупает у Ирана вооружение.

Протесты в Иране вспыхнули после смерти задержанной в сентябре курдской девушки Махсы Амини. Ее арестовали за «неправильное» ношение хиджаба. После этого по всем городам страны прошли и продолжаются, но с меньшей силой, протесты. Люди выступают за права женщин и против режима. Несколько протестующих иранские власти публично повесили: всего в отношении участников протестов вынесено более десятка смертных приговоров.

Иран, по данным CNN, консультировался с Россией в вопросе подавления выступлений.