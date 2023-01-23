Полиция в Москве за 12 дней провела расследование уголовного дела о «фейках»‎ против пенсионера

В Москве силовики за 12 дней закончили расследование уголовного дела о «фейках» про армию (п.«д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ). Обвиняемому пенсионеру Михаилу Симонову грозит 10 лет колонии, сообщили «Сетевые свободы».
«Фейки» Симонов распространил «по мотивам политической ненависти», выяснили полицейские. Его задержали, когда он приехал в Москву 9 ноября: он руководил работой вагона-ресторана. В Москву он приехал по своим делам, а жил в основном в Беларуси.
Следствие считает, что 19 и 20 марта 2022 года он, «имея пренебрежительное, недружелюбное и агрессивно-враждебное отношение к органам власти России и неприязнь к их действиям» в Украине, опубликовал комментарии о бомбардировке Киева и Мариуполя во «ВКонтакте». Он писал об убийствах мирных жителей российскими военными. Этим, продолжает обвинение, он «ввел читателей в заблуждение».
Дело построено на показаниях двух свидетельниц. Они сказали, что, увидев комментарии Симонова, сами обратились на горячую линию МВД.
Следователь отказывался возбуждать дело летом и в сентябре. Но с 9 ноября Симонов под стражей. По данным «ОВД-Инфо»*, в конце декабря ему продлили арест до 30 мая, хотя Симонов сообщал о плохом состоянии здоровья, проблемами со зрением и слухом.
*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».