Полиция в Москве за 12 дней провела расследование уголовного дела о «фейках»‎ против пенсионера

В Москве силовики за 12 дней закончили расследование уголовного дела о «фейках»‎ про армию (п.«д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ). Обвиняемому пенсионеру Михаилу Симонову грозит 10 лет колонии, сообщили «Сетевые свободы»‎.

«Фейки»‎ Симонов распространил «по мотивам политической ненависти», выяснили полицейские. Его задержали, когда он приехал в Москву 9 ноября: он руководил работой вагона-ресторана. В Москву он приехал по своим делам, а жил в основном в Беларуси.

Следствие считает, что 19 и 20 марта 2022 года он, «имея пренебрежительное, недружелюбное и агрессивно-враждебное отношение к органам власти России и неприязнь к их действиям»‎ в Украине, опубликовал комментарии о бомбардировке Киева и Мариуполя во «ВКонтакте»‎. Он писал об убийствах мирных жителей российскими военными. Этим, продолжает обвинение, он «ввел читателей в заблуждение»‎.

Дело построено на показаниях двух свидетельниц. Они сказали, что, увидев комментарии Симонова, сами обратились на горячую линию МВД.

Следователь отказывался возбуждать дело летом и в сентябре. Но с 9 ноября Симонов под стражей. По данным «ОВД-Инфо»‎*, в конце декабря ему продлили арест до 30 мая, хотя Симонов сообщал о плохом состоянии здоровья, проблемами со зрением и слухом.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.