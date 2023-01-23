Потанин высказался против национализации иностранных активов

Владелец холдинга «Интеррос» и «Норникеля»‎ Владимир Потанин в интервью РБК рассказал, как относится к санкциям и планам по конфискации активов, в том числе уехавших из России граждан. Он считает санкции противозаконными и вредными. Национализацию ушедших из России компаний он не поддержал.

Потанина включили в санкционные списки ЕС, а в США вместе с ним оказалась и его семья. Из-за санкций многое изменилось: логистические цепочки, системы расчетов, коммуникации. Многие проекты в «Норникеле»‎ пришлось отложить из-за замедления операций с капиталом, некоторые стартап-проекты, которые поддерживали его компании, теперь не удастся привезти в Россию. Но экономическая система оказалась на удивление устойчивой, добавил он.

«Санкции абсолютно деструктивны и даже, похоже, абсолютно незаконны. Но кто сейчас уже на это смотрит? Сейчас идет процесс разрушения правил»,‎ — сказал Потанин.

По поводу ограничений на поездки он рассказал историю, как «вспомнил молодость»‎ и поехал на теплоходе по Волге.

«Зашло отлично. Детей приучил к тому, чем сам занимался. Поэтому я думаю, что потерпим. Там [на Западе] они опомнятся, а мы потерпим, по своей стране поездим», — сказал он.

Инициативы российских чиновников по конфискации активов ушедших из страны иностранных компаний он назвал «скрытой или явной формой воровства»‎, которая разрушает инвестиционный климат там, где это происходит. Что касается конфискации российских активов, то это, по его мнению, ударит по западным странам, поскольку будет означать неуважение к частной собственности. А на этом строится предпринимательская активность и мотивация людей.

«А нам не надо этого повторять. Надо учиться на чужих ошибках. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. Неуважение к личным свободам людей и праву собственности привело по совокупности к плохим последствиям. От этого надо просто уметь воздержаться», — считает Потанин.

Национализацию иностранных активов он назвал вредной: не нужно плодить лишнюю госсобственность, поскольку экономика и так страдает от излишнего государственного участия. Вместо этого он предложил дать инвестиционному сообществу самостоятельно решить проблему.

«Не надо конфискаций, не надо национализации. Надо развивать инвестиционный климат и замещать одни инвестиции другими — отечественными и из дружественных стран», — считает бизнесмен.

То же самое он сказал о конфискации имущества уехавших россиян.

«У нас страна очень привержена общинным, ортодоксальным традициям. Мы же не падки, например, на всякие новомодные тренды — я так политкорректно скажу — в вопросах брака и семьи. И твердо на этом стоим. Почему мы думаем, что можно по-другому относиться к таким фундаментальным институтам, как собственность или уважение личности человека?» — добавил он.

Он отметил, что многие продолжают работать на российские компании, и в них сила, а не слабость России. И вообще «с этой демагогией надо кончать»‎.