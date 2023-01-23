Потанин высказался против национализации иностранных активов

Владелец холдинга «Интеррос» и «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК рассказал, как относится к санкциям и планам по конфискации активов, в том числе уехавших из России граждан. Он считает санкции противозаконными и вредными. Национализацию ушедших из России компаний он не поддержал.
Потанина включили в санкционные списки ЕС, а в США вместе с ним оказалась и его семья. Из-за санкций многое изменилось: логистические цепочки, системы расчетов, коммуникации. Многие проекты в «Норникеле» пришлось отложить из-за замедления операций с капиталом, некоторые стартап-проекты, которые поддерживали его компании, теперь не удастся привезти в Россию. Но экономическая система оказалась на удивление устойчивой, добавил он.
«Санкции абсолютно деструктивны и даже, похоже, абсолютно незаконны. Но кто сейчас уже на это смотрит? Сейчас идет процесс разрушения правил», — сказал Потанин.
По поводу ограничений на поездки он рассказал историю, как «вспомнил молодость» и поехал на теплоходе по Волге.
«Зашло отлично. Детей приучил к тому, чем сам занимался. Поэтому я думаю, что потерпим. Там [на Западе] они опомнятся, а мы потерпим, по своей стране поездим», — сказал он.
Инициативы российских чиновников по конфискации активов ушедших из страны иностранных компаний он назвал «скрытой или явной формой воровства», которая разрушает инвестиционный климат там, где это происходит. Что касается конфискации российских активов, то это, по его мнению, ударит по западным странам, поскольку будет означать неуважение к частной собственности. А на этом строится предпринимательская активность и мотивация людей.
«А нам не надо этого повторять. Надо учиться на чужих ошибках. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. Неуважение к личным свободам людей и праву собственности привело по совокупности к плохим последствиям. От этого надо просто уметь воздержаться», — считает Потанин.
Национализацию иностранных активов он назвал вредной: не нужно плодить лишнюю госсобственность, поскольку экономика и так страдает от излишнего государственного участия. Вместо этого он предложил дать инвестиционному сообществу самостоятельно решить проблему.
«Не надо конфискаций, не надо национализации. Надо развивать инвестиционный климат и замещать одни инвестиции другими — отечественными и из дружественных стран», — считает бизнесмен.
То же самое он сказал о конфискации имущества уехавших россиян.
«У нас страна очень привержена общинным, ортодоксальным традициям. Мы же не падки, например, на всякие новомодные тренды — я так политкорректно скажу — в вопросах брака и семьи. И твердо на этом стоим. Почему мы думаем, что можно по-другому относиться к таким фундаментальным институтам, как собственность или уважение личности человека?» — добавил он.
Он отметил, что многие продолжают работать на российские компании, и в них сила, а не слабость России. И вообще «с этой демагогией надо кончать».