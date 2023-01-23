Полиция Норвегии задержала попросившего политубежища бывшего командира ЧВК «Вагнер»‎

Бывшего командира ЧВК «Вагнер»‎ Андрея Медведева задержала полиция Норвегии: здесь он попросил политического убежища и был готов давать показания против ЧВК. Правозащитники и сам экс-боец опасаются, что его могут депортировать в Россию.

Адвокат Медведева Брюньульф Риснес подтвердил задержание The Guardian, сейчас экс-командира переводят в изолятор. Риснес сказал, что полиция решила задержать Медведева в воскресенье вечером после «решительных разногласий» по поводу условий проживания в конспиративной квартире.

«Он оставался на конспиративной квартире. Если он отказывается быть там, они должны либо отпустить его, либо задержать. Я попытаюсь поговорить с полицией, и мы, очевидно, найдем решение», — сказал адвокат.

Медведев опасается, что его могут депортировать в Россию. В полиции сообщили, что сейчас рассматривают вопрос о его интернировании.

Gulagu.Net Медведев сказал, что его хотят депортировать. Правозащитники уверены, что возвращение Медведева в Россию будет означать его убийство.

«Вчера днем охрана вывозила Медведева впервые «на прогулку» и предложила ему сесть на катер, чтобы доплыть до какого-то необитаемого острова и там «погулять». Андрей был без связи и он не мог позвонить даже адвокату Риснесу, он испугался, что его вывезут на некий остров, откуда его силой заберут представители спецслужб России или служба безопасности ЧВК «Вагнер». Андрей отказался садиться в катер и плыть в неизвестность»‎, — рассказал правозащитник Владимир Осечкин*.

Медведев в своих интервью заявлял, что был свидетелем казней в ЧВК «Вагнер»‎ и украинских военнопленных. Он готов был свидетельствовать против Евгения Пригожина и других наемников. Границу с Норвегией он пересек 13 января. Пригожин подтверждал, что Медведев действительно воевал в его рядах.

*Владимира Осечкина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.