Gulagu.net: в Норвегии даст показания бывший наемник ЧВК «Вагнер»‎ Андрей Медведев

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, что в Норвегию эвакуировали бывшего наемника ЧВК «Вагнер»‎ Андрея Медведева. Он дает показания против ЧВК и Евгения Пригожина.

Андрей Медведев — командир 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер», в котором служил казненный Евгений Нужин. Он подписал четырехмесячный контракт с ЧВК 6 июля 2022 года. По окончании контракта Медведев покинул боевые позиции. 12 января он нелегально пересек границу с Норвегией в Мурманской области. Там он сразу обратился к властям и попросил защиту и политическое убежище. Из приграничного поселка его доставили в Осло в центр для нарушителей миграционного законодательства.

«Впервые из РФ в Европу за всё время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений по сути террористической организации ЧВК «Вагнер»‎, который согласился давать показания и разоблачать олигарха и террориста Евгения Пригожина, причастного к убийствам тысяч украинцев и россиян‎, — написал Осечкин. — За эти месяцы Медведев стал очевидцем и свидетелем многих казней и внесудебных расправ со стороны службы безопасности Евгения Пригожина, которые те совершали в отношении «отказников»‎ — тех, кто отказывался воевать против украинцев и кто хотел покинуть ряды этой якобы добровольной организации, которая де-факто принуждает россиян воевать против Украины под угрозой расстрела»‎.