Пригожин подтвердил, что сбежавший в Норвегию Медведев служил в ЧВК «Вагнер»‎

Евгений Пригожин признал, что сбежавший из России и попросивший в Норвегии убежища Андрей Медведев служил в ЧВК «Вагнер»‎. В службе безопасности ЧВК якобы есть документы о том, что он пытался жестоко обращаться с пленными.

Норвежская Aftenposten сделала запрос Евгению Пригожину о Медведеве. В конце прошлой неделе правозащитники из Gulagu.net рассказали о побеге бывшего вагнеровца в Норвегию.

Медведев утверждает, что командовал отрядом ЧВК «Вагнер»‎, в котором служил казненный кувалдой Евгений Нужин. Сам Медведев готов давать показания о ЧВК и военных преступлениях, он опасался, что в России после побега из ЧВК его могут казнить.

Пригожин подтвердил, что бывшего командира должны были привлечь к ответственности, о документы о преступлениях Медведева якобы должны были поступить в российские правоохранительные органы.

«Да, действительно, Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство. Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жестокого обращения с пленными. Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК «Вагнер» и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен», — процитировали Пригожина в пресс-службе.