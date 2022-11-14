Дети казненного наемниками ЧВК «Вагнер»‎ заключенного сообщили, что их ищет ФСБ

Илья и Никита Нужины — сыновья казненного наемниками ЧВК «Вагнера»‎ заключенного Евгения Нужина — рассказали правозащитникам из Gulagu.Net о том, что их ищет ФСБ. По их словам, силовики пытаются заставить их отказаться от общения с журналистами и правозащитниками.

Вчера появилось видео внесудебной казни Евгений Нужина. Его завербовали в ряды ЧВК «Вагнер»‎ из колонии. После этого он перешел на сторону Украины и планировал воевать против России. Его обменяли на украинских пленных, после чего вагнеровцы казнили его кувалдой как предателя.

Родным о смерти Евгения Нужина не сообщили. Илья и Никита Нужины говорят, что ФСБ пытается их разыскать и заставить отказаться от общения с журналистами и правозащитниками. Они также подозревают, что их могут арестовать, пытать и даже убить. Вину на казнь отца сыновья возложили на Украину.