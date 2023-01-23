Лавров в ЮАР: война России с Западом уже не гибридная, а «почти настоящая»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в ЮАР с коллегой Наледи Пандор. На пресс-конференции он заявил, что «гибридная» война стала уже «почти настоящей». Reuters пишет, что визит Лаврова призван усилить российское влияние в Африке, но оппозиции и украинской диаспоре это не понравилось. Вооруженные сиды ЮАР, между тем, готовятся у совместным российско-китайским военным учениям: это может ухудшить отношения Республики с Европой и США.

Лавров говорил о том, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной, но чем дольше от этого воздерживается Запад, тем сложнее будет договориться. Лавров также сказал, что НАТО и украинские партнеры постоянно говорят, что Киеву нужно укрепить позиции, поставляют вооружение. Он добавил, что киевские власти, несмотря на декларирование стремления к миру, после избрания становились президентами войны.

«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке», — цитирует министра РИА «Новости».

Reuters сообщил, что визит Лаврова в ЮАР осудили некоторые оппозиционные партии и украинская диаспора. Они назвали его прибытие бестактным. ЮАР, несмотря на общий раскол на континенте по украинскому конфликту, может стать одним из ключевых союзников России в Африке. Пока же ЮАР заявляет о своем нейтралитете.

«Как Южная Африка, мы последовательно заявляем, что всегда будем готовы поддерживать мирное разрешение конфликтов на (африканском) континенте и во всем мире», — сказала Пандор в своем выступлении совместно с Лавровым.

Reuters отмечает, что торговые отношения России и ЮАР слабые, но в ЮАР сильны идеи «многополярного мира»‎ и противодействия США. При этом министр иностранных дел Пандор настаивала на том, чтобы республику не перетягивали на чью либо-сторону, но одновременно с этим критиковала осуждение России.

В феврале южноафриканские военные должны провести совместные учения с Россией и Китаем на своем восточном побережье, что может еще больше обострить отношения с США и Европой. Их приурочили к началу российской «спецоперации»‎ 24 февраля. Южноафриканские вооруженные силы заявили, что учения являются «средством укрепления и без того процветающих отношений между Южной Африкой, Россией и Китаем».

Лавров за последние полгода был в Африке дважды. В июле запланирован саммит Россия–Африка, который перенесли с прошлого года из-за конфликта в Украине. Киев обращался к руководству ЮАР с просьбой поддержать мирный план Владимира Зеленского, но пока ответа не последовало.

Фото: Мария Захарова.