ВВС и «Медиазона»‎* подтвердили имена 12 225 погибших российских военных в Украине

ВВС и «Медиазона»‎* продолжают искать имена погибших российских военных в Украине. На 23 февраля известно о смерти 12 225 человек. Журналисты уточняют, что реальные потери могут быть больше: не обо всех смертях сообщают публично, а часть погибших вместе с волонтерами удается находить только на кладбищах в 60 населенных пунктах.

За последние три месяца большинство погибших — мобилизованные и завербованные в ЧВК «Вагнер»‎ заключенные. По данным Центра военно-морского анализа США, потери (вместе с ранеными), могут составить 110 тыс. человек. Потери из числа «народных милиций»‎ Донецкой и Луганской областей журналисты не учитывают.

Среди мобилизованных в России умерло 49 человек, а 751 — на фронте. По потерям среди резервистов лидирует Свердловская область — известно о 112 погибших отсюда.

В общем по известным потерям лидирует Свердловская и Самарская области, Краснодарский край и неблагополучные по экономике регионы: Бурятия, Дагестан, Челябинская область.

Резко увеличилось число имен погибших заключенных. К концу января известно о 450 погибших. Многие из них были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Потери, судя по росту числа таких сообщений, ЧВК несет огромные.

И если раньше каждый пятый погибший был офицером, то теперь доля профессиональных военных среди установленных погибших снизилась до 15% .

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.