Песков подтвердил, что указ о «частичной мобилизации»‎ продолжает действовать

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в России продолжает действовать указ о «частичной мобилизации»‎. По его словам, он подразумевает не только призыв граждан в ряды вооруженных сил, но и мероприятия по скрытому пункту указа.

Как передает ТАСС, призыв нужного числа граждан, необходимого для выполнения вооруженными силами поставленных задач, завершен. Песков в очередной раз призвал «ориентироваться на слова президента»‎.

«Но указ предусматривает и другие функции, необходимые для министерства обороны»‎, — сказал Песков.

Среди других функций он упомянул мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил, связанные с исполнением обязанностей военнослужащими‎.

Конкретнее о мероприятиях он ничего не сказал, добавив только, что это касается и пункта «для служебного пользования»‎ №7, который в указе о мобилизации был скрыт.

Мобилизация закончилась в октябре. Депутаты разных уровней просили Владимира Путина издать указ, который бы отменял мобилизацию, но президент делать это отказался. Якобы в этом нет необходимости. Между тем людей продолжают приглашать в военкоматы повестками, поскольку указ о мобилизации продолжает действовать.