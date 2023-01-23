Песков подтвердил, что указ о «частичной мобилизации»‎ продолжает действовать

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в России продолжает действовать указ о «частичной мобилизации». По его словам, он подразумевает не только призыв граждан в ряды вооруженных сил, но и мероприятия по скрытому пункту указа.
Как передает ТАСС, призыв нужного числа граждан, необходимого для выполнения вооруженными силами поставленных задач, завершен. Песков в очередной раз призвал «ориентироваться на слова президента».
«Но указ предусматривает и другие функции, необходимые для министерства обороны», — сказал Песков.
Среди других функций он упомянул мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил, связанные с исполнением обязанностей военнослужащими.
Конкретнее о мероприятиях он ничего не сказал, добавив только, что это касается и пункта «для служебного пользования» №7, который в указе о мобилизации был скрыт.
Мобилизация закончилась в октябре. Депутаты разных уровней просили Владимира Путина издать указ, который бы отменял мобилизацию, но президент делать это отказался. Якобы в этом нет необходимости. Между тем людей продолжают приглашать в военкоматы повестками, поскольку указ о мобилизации продолжает действовать.