Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 21 января

Главное
- Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели переговоры в Женеве. По словам главы российского МИД, госсекретарь США представил предварительную устную реакцию на проекты по гарантиям безопасности, предложенные Москвой Соединённым Штатам и НАТО. Письменный ответ ожидается на следующей неделе, то есть до 30 января. Лавров добавил, что российская сторона считает правильным обнародовать ответы США после их получения, если Вашингтон не возражает. Блинкен подтвердил указанные сроки. Он также сказал, что если Россия хочет убедить мир в отсутствии агрессивных планов, ей нужно отвести войска. У Москвы есть выбор: перейти к дипломатическому пути разрешения противоречий или столкнуться с «последствиями», подчеркнул глава Госдепа. Одним из главных требований Москвы остается нерасширение НАТО на восток.
- США в любом случае не собираются отказывать странам, которые хотят вступить в НАТО, заявила заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. «Мы никому не позволим закрыть политику "открытых дверей", которая всегда имела первостепенное значение для НАТО. Российские запросы неприемлемы, потому что игнорируют суверенитет Украины, Грузии и других стран и их свободу выбора, в том числе, и военных союзов», — говорила она в преддверии переговоров Лаврова и Блинкена.
- Россия может повлиять на Украину только военной силой, уверен эксперт Исследовательского института внешней политики в США Роб Ли. «У России нет иных мер влияния на Киев, кроме военной силы. Поэтому Москва считает, что значительная военная эскалация обойдется ей дешевле, чем в будущем, если Украина продолжит наращивать свой военный потенциал. <…> Примечательно, что точки сбора в Ельне и Погоново, где российские войска сосредоточили военную технику, находятся вне зоны досягаемости украинских тактических ракетных комплексов “Точка”», — отметил специалист.
- «Это типичный бандитский прием. Путин, как известно, выходец из бандитского Петербурга 90-х. Ближайшие его соратники и друзья тоже представляли преступный мир — "тамбовские" и прочие. Их практика была именной такой — деморализовать и запугать любых противников. Это чисто бандитский прием: запугивание и шантаж, рэкет», — пишет социолог Игорь Эйдман.
- США рассматривают вопрос об эвакуации своего посольства из Киева. Как пишет Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, членам семей дипломатов предложат вернуться в Соединенные Штаты. Уже разработан план, согласно которому обслуживающий персонал дипмиссии сможет покинуть Киев по желанию, но члены семей будут обязаны выехать с Украины. Это связано с возможным вторжением России. В Госдепе отказались от комментария.
- Госдума рассмотрит инициативу о признании ЛНР и ДНР. Ранее депутаты от КПРФ попросили об этом Владимира Путина. «В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», — заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
- Инициатива КПРФ — лишь уловка Кремля, который хочет снять с себя ответственность за признание самопровозглашенных республик Донбасса, считает политолог Аббас Галлямов. «Похоже, что решение о признании ДНР и ЛНР принято. Активность КПРФ здесь можно объяснить двумя причинами. Возможно, Кремль хочет снять с себя часть ответственности, показав, что это не его инициатива, что в обществе сложился некий широкий консенсус, как во время присоединения Крыма. То есть, КПРФ могли просто попросить озвучить эту идею. <…> Нельзя исключать, однако, и того, что коммунисты просто сами решили сыграть на опережение. Они понимают, что всё идёт к признанию, вот и пытаются продемонстрировать, что именно они задают повестку. <…> Кроме как признать ДНР и ЛНР, других вариантов у Кремля сейчас, по сути, нет. Ультиматум Запад проигнорировал, значит надо как-то отвечать. Выбор, в общем-то, не такой богатый - либо сразу пытаться захватить Киев, либо ограничиться Донбассом и Луганском. Решили сделать второе. Вроде бы и ответили, но с другой стороны - санкции вводить не за что, не напали ведь», — написал он.
- «Можно было бы спросить, что они курят, но становится понятно, что коммунисты по договорённости дали пас своим старшим партнёрам. И что это не случайность», — полагает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
Белоруссия
- США обвинили руководство Белоруссии в воздушном пиратстве из-за самолета Ryanair. Минюст США считает главу «Белаэронавигации» Леонида Чуро, его заместителя Олега Казючица и двух сотрудников спецслужб причастными к «заговору» и «фабрикации» угрозы взрыва, чтобы арестовать Романа Протасевича. В обвинительном заключении говорится, что Чуро лично инструктировал диспетчеров, какие указания дать самолету для посадки в Минске. Роль Казючица, по мнению Минюста США, заключалась в том, чтобы обеспечить фальсификацию отчетов и скрыть причастность белорусских спецслужб.
- Замглавы «Белаэронавигации» назвал обвинения попыткой надавить на Белоруссию. «Вполне возможно, что 31 [января] планируются дебаты по поводу доклада ИКАО и это какая-то часть давления [на белорусскую сторону], чтобы спровоцировать на какие-то поступки, шаги, действия. Это как минимум некрасиво, несолидно, некорректно, переходит рамки здравого смысла», — заявил Олег Казючиц.
- Лукашенко назвал дату референдума по изменению Конституции Белоруссии. Голосование состоится 27 февраля. В бюллетене будет только один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». В частности, белорусские власти предложили прописать в основном законе, что один и тот же человек не может занимать пост президента страны больше двух сроков. Но изменение вступит в силу только после следующих выборов, то есть Лукашенко может избираться еще дважды.
- Проведение референдума невозможно в условиях политических репрессий, говорится в заявлении Светланы Тихановской, Координационного совета оппозиции и Народного антикризисного управления. «В стране около тысячи политзаключенных, почти триста ликвидированных НГО, запрещена деятельность практически всех независимых СМИ. <…> [Белорусам предложат] сделать безальтернативный, не основанный на их реальных интересах выбор между старой Конституцией, наделившей Лукашенко суперпрезидентскими полномочиями, и новой Конституцией, которая далее укрепит его власть через создание нового органа с практически неограниченными полномочиями — Всебелорусского народного собрания. <…> Единственно отвечающая интересам белорусов электоральная кампания — это демократические выборы нового президента по международным стандартам после освобождения всех политических заключенных», — сказано в тексте.
- Россия отправит в Белоруссию два дивизиона С-400 с Дальнего Востока. Вооружение уже погружено на железнодорожные платформы. Как заявили в Минобороны, в рамках проверки сил реагирования Союзного государства на территорию республики перебазируют 12 самолётов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Ранее CIT сообщала, что Россия перебрасывает с востока страны на запад комплексы «Искандер».
Репрессии
- До сих пор ничего не известно о жене бывшего судьи Верховного суда Чечни. Республиканские силовики похитили Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде, которую они снимают с мужем Сайди Янгулбаевым. По данным «Комитета против пыток»*, вооруженные люди представились сотрудниками МВД Чечни и хотели увезти Сайди Янгулбаева на допрос, но у него есть иммунитет как у судьи в отставке. Тогда она забрали его жену Зарему. По данным правозащитников, женщина была без сознания. Она больна диабетом и должна регулярно делать инъекции инсулина, однако силовики не стали брать лекарство. Бывший сотрудник «Комитета против пыток»* Абубакар Янгулбаев, сын Сайди и Заремы, связал похищение матери с «нетерпимостью [главы Чечни Рамзана] Кадырова к критике и инакомыслию».
- Такие действия силовиков — ни что иное, как попытка надавить на сына похищенной, уверен глава «Комитета против пыток»*, член СПЧ Игорь Каляпин. «Формально произошедшее нельзя назвать похищением — Зарему принудительно доставляют на допрос в качестве свидетеля. Неформально, с моей точки зрения, — это самый настоящий захват заложника. Под покровом процессуальных действий забрали мать человека, который жаловался на пытки в чеченской тюрьме и который обвиняется в администрировании экстремистского Telegram-канала. У меня нет сомнений, что попытка захватить и доставить в Чечню Янгулбаевых — это попытка оказать давление на их сына, который живет за границей, и до которого не могут дотянуться», — заявил правозащитник.
- «Это похищение демонстрирует влияние Кадырова все шире и шире. В России нет места, где он не сможет достать критикующих его людей. Местные силовики не будут вмешиваться, им не нужны конфликты. Получается, любой правозащитник или журналист в каком бы то ни было регионе России, если он хотя бы немного нелестно пишет о властях Чечни, находится в опасности», — считает сын судьи Абубакар Янгулбаев.
- Еще один сын Сайди Янгулбаева, Ибрагим, рассказал, как его пытали в резиденции главы Чечни: «В 2015-2017 годах, не скрываясь, находясь в Чечне, я высказывал свою точку зрения, рассказывал о пытках. В конце 2015 года меня, отца и старшего брата увезли в резиденцию Кадырова, там Абубакара и отца избили, меня пытал лично Рамзан Кадыров, Магомед Даудов и другие. Полгода меня продержали в подвале, никто не знал, жив я или нет. Из-за моей деятельности отца лишили статуса судьи. Сказали, что если не подаст в отставку сам, твой сын домой не вернется. Сама процедура проходила с нарушениями, коллегия прошла без его участия».
- В Кремле «предпочли не верить» в похищение жены чеченского судьи в отставке. «Вообще фантастическая история. Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений. Уж слишком в неправдивое время мы живем», ― заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина. Дмитрий Песков сказал, что видел сообщения СМИ, но не знает, насколько они достоверны: «Но, разумеется, если речь идет о похищении кем бы то ни было человека, то, соответственно, кто-то подает заявление в полицию, и полиция начинает действовать». На вопрос, признают ли в Кремле особый статус за силовиками из Чечни, Песков ответил, что у них «нет и быть не может» никакого особого статуса. «Мы единая страна, у нас есть МВД, другие специальные службы, и в этих рамках должна вестись вся работа. О чем-то другом речи быть не может», ― заключил пресс-секретарь президента.
- «Очень удобная позиция на любой случай жизни: у вас тут цены растут, люди беднеют, журналистов убивают, людей похищают. “Мы предпочитаем в это не верить”», — такая реакция на слова Пескова появилась в Twitter политика Андрея Пивоварова. Микроблог политзаключенного сейчас ведет его команда, сам он находится под арестом.
- «Судья успел позвонить в ФСБ и попросить защиту, которая положена ему по закону в силу статуса. На подмогу никто не пришёл. Это тебе не школьников за Minecraft в СИЗО отправлять. Кадыровцы могут и ататат устроить. Сразу видно, кто в доме хозяин (спойлер: не ФСБ)», — написал фигурант «Московского дела» Алексей Миняйло.
- Amnesty International назвала произошедшее беззаконием, которое «вновь выплеснулось за пределы республики». «Российские федеральные власти должны немедленно вмешаться в ситуацию с похищением Заремы Янгулбаевой, матери юриста “Комитета против пыток”* Абубакара Янгулбаева, и положить конец противоправному давлению со стороны властей Чечни на родственников своих критиков, применяющемуся уже не только на территории республики, но и далеко за её пределами», — сказано в заявлении международной правозащитной организации.
В России
- Из реестра юрлиц исчезли данные учредителей фонда предполагаемой дочери Путина. Также оказалась засекреченной информация о владельцах RT и учредителях «Фонда Кадырова». Ранее учредителем фонда «Иннопрактика», которым руководит Катерина Тихомирова, числился МГУ им. Ломоносова, но теперь этой графы уже нет в выписке из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) удалили данные об учредителях фонда «Иннопрактика». Также в списке больше нет данных о фондах «Возрождение традиций» и «Талант и успех», связанных с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, другом Владимира Путина. Юристы сообщили изданию, что причина в приказе ФНС, который позволяет не предоставлять информацию об учредителях при регистрации НКО, фондов, политических партий, профсоюзов, общественных движений и религиозных организаций.
Пандемия
- Правительство России ушло на удаленку. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина вступило в силу сегодня. Помимо этого, председатель кабмина поручил обеспечить перевод на дистанционный режим совещаний вице-премьеров и аппарата кабинета министров. Мера также коснётся федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций.
- В России и Москве установлены новые рекорды заболеваемости COVID-19. За сутки в стране в целом зафиксировано 49 513 случаев заражения коронавирусом, в столице — 15 987. Как сообщает оперштаб, за сутки умерло 692 пациента с коронавирусом, выздоровело — 24 719.
*«Комитет против пыток» был признан иноагентом, сейчас работает без образования юрлица