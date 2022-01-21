Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 21 января

Лавров и Блинкен рассказали об итогах переговоров в Женеве

США изучают вопрос эвакуации своего посольства из Киева

Госдума рассмотрит инициативу о признании ЛНР и ДНР

Россия отправит в Белоруссию два дивизиона С-400

В Кремле предпочли не верить в похищение жены чеченского судьи

Данные учредителей фонда предполагаемой дочери Путина исчезли из реестра