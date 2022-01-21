Россия отправит в Белоруссию два дивизиона С-400 с Дальнего Востока

В рамках проверки сил реагирования Союзного государства на территорию республики перебазируют 12 самолётов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Подразделения ПВО будут добираться до полигонов в Белоруссии на железнодорожном транспорте и своим ходом.

Проверка пройдёт в два этапа: первый — передислокация и создание группировок войск, второй — совместные учения «Союзная решимость — 2022».

Ранее CIT сообщала, что Россия перебрасывает с востока страны на запад комплексы «Искандер».