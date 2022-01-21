Bloomberg: США рассматривают вопрос об эвакуации своего посольства из Киева

Как пишет Bloomberg, разработан план, согласно которому обслуживающий персонал посольства сможет покинуть Киев по желанию. Но члены семей должны будут покинуть Украину в обязательном порядке.

План связан с возможным вторжением России в Украину, на границе которой размещено более 100 тыс российсий войск.

Эвакуация посольства из Киева будет ознчать, что у администрации США нет сомнений в российсмком вторжение. Созадние плана эвакуации свидетельствует по подготови Государственного департамента к наихудшему сценарию. Представитель Госдепа отказался от комментария.



