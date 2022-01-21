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#Россия/США

Bloomberg: США рассматривают вопрос об эвакуации своего посольства из Киева

21.01.2022

Неназванный источник сообщил агентству, что членам семей дипломатов будет предложено вернуться в США

Как пишет Bloomberg, разработан план, согласно которому обслуживающий персонал посольства  сможет покинуть Киев по желанию. Но члены семей должны будут покинуть Украину в обязательном порядке.

План связан с возможным вторжением России в Украину, на границе которой размещено более 100 тыс российсий войск. 

Эвакуация посольства из Киева будет ознчать, что у администрации США нет сомнений в российсмком вторжение. Созадние плана эвакуации свидетельствует по подготови Государственного департамента к наихудшему сценарию. Представитель Госдепа отказался от комментария.


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